兒子偷玩遊戲機被爸爸發現後打爛　管教方式被指過火：歹毒父母

孩子沉迷打遊戲機，相信是困擾不少家長的問題。一位日本爸爸便曾經一怒之下，打爆孩子和他向同學借來的Switch遊戲機，更在網上發表「管教」心得，引來網民熱議。註冊心理學家程衞強指，打破孩子的遊戲機，除了令孩子產生負面情緒，日後更有可能模仿其暴力行為。

日本爸爸七里信一年前曾在網絡發文，指家裡禁止小朋友玩遊戲機，更把兒子的Switch鎖在保險箱。某天他看到兒子早上遲遲沒起床，並在他的房間發現Switch的蹤影，細問之下得知兒子向同學借來Switch，再偷拿保險箱鑰匙，把遊戲機掉包。爸爸一怒之下，把兒子及他向同學借來的一共三部遊戲機打爛，以作訓示。貼文最近引來網民熱議，不少人認為爸爸的做法過火，形容是「不可原諒的歹毒父母」、指「有這樣的父親也太可憐了」。涉事爸爸近日發佈道歉文，指對事件感到後悔，並向孩子道歉。

設定合理行為期望

程衞強在接受訪問時表示，家長打破孩子的遊戲機，若孩子目擊到暴力場面，即時會可能出現負面情緒，如傷心、恐懼、憤怒，不但影響親子關係，孩子日後更有可能模仿其暴力和破壞行為。他認為，家長宜設定的合理的行為期望，並向子女解釋清楚措施背後的原因，以及什麼條件下可以玩遊戲。

「家長的要求要視乎小朋友的年紀，如到小學四、五年級，遊戲機可能是小朋友社交的其中一個話題，那是否可以適當地放鬆規限，不完全地禁止呢？家長可設定每日的使用時限，和要求孩子完成特定條件，例如做完功課才可以玩。如不依從規矩，開了機又不肯關機，便需要承受特別後果，例如下星期不能再玩遊戲機。」他補充，臨近假期，家長為子女安排節日活動時，除了打遊戲機，亦可安排戶外節目，令活動更多元化。

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損壞同學財物 或影響孩子社交

七里信一不但打破孩子的遊戲機，更連孩子同學的遊戲機也一併打破。程衞強指，這更有可能影響小孩子的社交發展。「孩子最起碼會覺得不好意思，亦有可能令自我形象低落。至於會否影響孩子長遠的社交發展，便要視乎很多因素，包括同學對事件的看法，如會否從此害怕與他交往，或令孩子往後害怕社交。」

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