【偏食】孩子見到菜就扁哂嘴同基因有關？營養師：長大後可能會變

蔬菜有益健康，是均衡飲食不可或缺的一部分。惟不少小朋友對蔬菜十分抗拒，見到菜就扁嘴，令家長十分頭痕。以為孩子是扭計才不肯食菜？美國有研究指，某些人厭惡蔬菜，是與先天基因有關！

令人不悅的苦味

相關研究由美國肯塔基大學（University of Kentucky）醫學院進行，結果於上月在費城舉行的美國心臟協會科學會議上發表。研究分析了175人（平均年齡52歲，女性佔70%以上），發現某種基因會令蔬菜中某些化合物嚐起來很苦，繼而影響一個人選擇食物的偏好。

人體內均有兩個TAS2R38味覺基因，如果兩個均為AVI變異體，對某些化學物質的苦味並不敏感；若擁有AVI和PAV變異體組合的人，會感覺到這些化學物質的苦味；若同時擁有兩個PAV變異體，這類人被稱為「超級味覺者」（super-tasters），會在西蘭花、抱子甘藍和捲心菜等對心臟有益的食物中嚐到令人不悅的苦味，而他們對黑巧克力，咖啡和啤酒也可能有類似反應。

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口味隨年紀改變

肯塔基大學醫學院博士後研究員Jennifer L. Smith指：「遺傳會影響你的口味，而口味是選擇食物的重要因素。」底特律韋恩州立大學高級講師Tonia Reinhard則指，「令人驚訝的是，人的味覺受不同因素影響，遺傳是其中一環。水果和蔬菜含有大量人體必需的營業素，可減少炎症和抗氧化，有助預防心血管疾病、癌症、糖尿病等慢性疾病。若因先天的口味偏好，令人減少進食此類蔬菜，有可能增加出現這類疾病的機會。」

印第安納大學運動學系註冊營養師Annie Mahon補充，這類人或可以烹調方式煮出可接受的味道，或尋找其他具同樣營養價值的食物代替品。「值得留意的是，味蕾的敏感度會隨年齡的增長而降低，即使年少時不喜歡蔬果，隨著年齡的增長，口味亦有可能改變。」研究人員表示，希望從遺傳信息入手，找出令人們更容易接受的蔬菜，以及能夠吸引超級味覺者的香料，從而讓他們有更多的食物選擇。

資料來源：https://www.healthline.com/health-news/heres-why-people-dont-like-to-eat-vegetables