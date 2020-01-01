【免費教材】一年伊始　運用小道具提升孩子專注力、手眼協調能力

一年之計在於春，父母不妨為自己和孩子都訂立一些新目標。香港基督教女青年會（特殊教育需要專業支援服務）為了讓家長在教養上更得心應手，設計了不少免費教材提供下載，只需利用家中的小道具，便能慢慢提升小朋友的專注力、聽指令的能力和手眼協調等多方面能力。 資料來源：女青-Y SENse 特殊教育需要專業支援服務Facebook Page

小朋友叫極唔聽，可以試試這個法寶。

教材小法寶：時間提示牌

目標：預告孩子，提出明確指令，是清晰提示的好幫手。

使用背景：

很多家長反映，每次督促孩子做不同的任務時，自己就變成一部錄音機似的：不停重複同一番說話來提醒孩子，例如：

玩多一陣好啦！

陣間先做啦！

停啦！停啦！

有沒有發現好多時我們提醒完孩子後，他們沒有太大的回應之餘，最後更會令自己生氣？以上的說話我們有機會常常說出口，但其實都是屬於比較空泛的提示，孩子會難以掌握。

(FB圖片)

使用方法：運用適當的視覺提示

建議：可以利用時間提示牌，或是計時器，先作️預告，再️提示及作出️明確指令。

1.家長與孩子先訂立好任務的時間，然後家長可於提示卡上寫上所需的分鐘，例如「休息15分鐘」、「冷靜10分鐘」。

2️.亦可在空白的提示卡上寫上與孩子自訂的任務及所需的時間，例如：「玩耍15分鐘」、「20分鐘內完成任務」

注意：

1.整個過程是需要雙方一同商量及訂立

2.而且必須考慮到孩子的能力去衝量

情境：

媽媽：你已經玩左好耐啦，而家仲有最後10分鐘。（同時放著計時器及提示卡給孩子）

過了五分鐘後……

媽媽：最後5分鐘就要收拾玩具啦！（同時放著計時器及提示卡給孩子）

再過多五分鐘後……

媽媽：已經十分鐘了，要收拾玩具了！

好處：

1.適當的預告有助我們孩子作出心理準備；

2.明確的指令和清晰提示有助孩子理解和學習；

3.改善親子的關係。

小朋友難以專注？可以用小遊戲幫忙！

教材小法寶：箭咀專注力遊戲

對象：小學專注力稍弱的兒童

目標：提升視覺專注力（包括持續性、選擇性、轉換性及分散性專注力）

（機構提供圖片）

遊戲規則：

1️.家長先把專注力遊戲工作紙貼在牆上，高度約兒童視線水平。

2️.兒童按次序讀出箭咀的方向，同時頭轉向相同方向，例如：看到指向右的箭咀便讀出「右」，並同時望向右邊。

3️.由箭咀1開始，直至箭咀30完成。

4️.家長亦可不斷隨機讀出箭咀數字，請兒童找出箭咀來並跟步驟2️完成。

難度調整：

降低難度：兒童只讀出箭咀的方向，頭不需轉動，降低一心二用的要求。

提升難度：

難度一：兒童讀出箭咀的方向，同時頭轉向相反方向。

難度二：兒童把頭轉向箭咀相同方向，但讀出箭咀相反方向。

難度三：兒童同時讀出箭咀的方向及顏色，頭轉向相反方向。

要寫字靚，必先練好手眼協調。

教材小法寶：手眼協調小遊戲（適合3-5歲幼兒）

目標：打好寫前基礎很重要，寫字需要手、眼、腦同時協調統整的能力。

幼兒除了需要有靈活手指操控筆外，亦同時需要手和眼有良好的協調，才能寫出整齊的字體。如果幼兒的家長觀察到孩子寫字時：

1.線條常常「攣攣曲曲」

2.直線又不夠直

3.彎線又不夠彎

4.筆畫經常穿頭或出格等

建議家長可挑選適合幼兒發展階段又有趣的填色遊戲和線條練習，平時亦可多玩拋接球類的親子遊戲，以建立幼兒寫畫的手眼協調能力。

（FB圖片）

遊戲規則：

1️.家長先準備顏色筆 。

2️.請幼兒沿著虛線畫出形狀 。

3️.請幼兒分辨形狀及在範圍內填色，例如找出圓形再填上紅色；三角形再填上綠色；正方形再填上藍色。能同時加強形狀概念。

4️.最後，請幼兒數出有多少個圓形、三角形及正方形，能同時提升數量概念。

難度調整：

降低難度：

1️.請幼兒沿著粗虛線大圖案畫出形狀。

2️.按幼兒能力分辨出形狀及填色。

3️.按幼兒能力數出形狀的數量（5個或以下）。