【免費教材】齊做Peppa Pig工作紙　趣味手工、小遊戲學英文

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停課不停學，教育局昨（13日）宣布今日全港學校停課，如果擔心小朋友閒賦在家，無所事事，可以下載這一系列的免費工作紙，讓幼兒跟隨最喜歡的卡通角色，一邊完成工作紙，一邊學到實用英文。除了趣味小手工外，還有填色和小遊戲，絕不沉悶呢！

abc.net.au（網上截圖）

這個由本地資深教育工作者Miss Duscha推介，由澳洲ABC Kids平台製作的網頁，提供不少卡通人物為主題的工作紙，部分也是小朋友十分熟悉，例如Peppa Pig、湯馬仕小火車、Noddy等等，內容除了工作紙外，有些也有網絡遊戲和影片，非常豐富。

不過，並不是每一個卡通人物也設有大量工作紙，Miss Duscha建議大家可按Bananas in Pyjamas、Ben and Holly’s Little Kingdom、Bluey、dirtgirlworld、Giggle and Hoot、In The Night Garden、Kazoops!、Mister Maker、Peppa Pig、Play School、Shaun The Sheep、The Furchester Hotel，這些的工作紙數量會較多。

網頁用法：

而深受孩子歡迎的Peppa Pig則主要有幾款工作紙可免費下載：

趣味手工：

+4
+3
+2

小遊戲：

+6
+5
+4

填色工作紙：

+6
+5
+4
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