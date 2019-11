【免費教材】齊做Peppa Pig工作紙　趣味手工、小遊戲學英文

停課不停學,教育局昨(13日)宣布今日全港學校停課,如果擔心小朋友閒賦在家,無所事事,可以下載這一系列的免費工作紙,讓幼兒跟隨最喜歡的卡通角色,一邊完成工作紙,一邊學到實用英文。除了趣味小手工外,還有填色和小遊戲,絕不沉悶呢!

這個由本地資深教育工作者Miss Duscha推介,由澳洲ABC Kids平台製作的網頁,提供不少卡通人物為主題的工作紙,部分也是小朋友十分熟悉,例如Peppa Pig、湯馬仕小火車、Noddy等等,內容除了工作紙外,有些也有網絡遊戲和影片,非常豐富。

不過,並不是每一個卡通人物也設有大量工作紙,Miss Duscha建議大家可按Bananas in Pyjamas、Ben and Holly’s Little Kingdom、Bluey、dirtgirlworld、Giggle and Hoot、In The Night Garden、Kazoops!、Mister Maker、Peppa Pig、Play School、Shaun The Sheep、The Furchester Hotel,這些的工作紙數量會較多。

網頁用法:

而深受孩子歡迎的Peppa Pig則主要有幾款工作紙可免費下載:

趣味手工:

小遊戲:

填色工作紙: