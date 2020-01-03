【武漢肺炎】全城搶購N95口罩　醫生：難以預測是否有效防疫

本港現時接獲3宗個案，患者曾到武漢後回港發燒，現今全部退燒且2人出院，1人留醫，情況穩定。惟武漢正在爆發病毒性肺炎，最少27宗不明個案，其中7宗病情危重。有人認為情況猶如2003年沙士重演，擔心社區傳播，已開始搶購N95口罩以預防疫症。醫生則認為本港對新病毒的認知很少，仍存有很多未知之數，搶購N95口罩對防疫是否有效，也是難以預測。

今早（3日）在瑪嘉烈醫院有不少病人求診。（侯彩琳攝）

武漢近日爆發病原不明肺炎，感染途徑仍未公布，而本港亦有3宗曾到武漢後發燒的個案，已出院的2名病人均已退燒並沒有嚴重肺炎，其中一人仍在瑪嘉烈醫院留醫。疫情引起廣泛關注，更有人擔心過去的「沙士」疫情即將重演，因而先行搶購N95口罩，希望能夠預防疾病，有網店的N95口罩已被搶購一空，此外亦有家長到amazon網站訂購。

中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌於港台節目《千禧年代》表示，現時內地發現個案中約四分一人留醫深切治療，與當年爆發SARS初期的嚴重個案比例情況相若，有內地學者估計有可能是新發的冠狀病毒。如果是次疫情屬新型病毒引起，快速測試未能有效測出結果，但目前未有新的確實資料，據本港三宗發燒個案病情輕微，相信公眾無需過於憂慮，指香港機制穩健。他提醒，市民亦應提防冬季流感，配戴一般外科口罩都足夠抵擋飛沫，並加強洗手，不需要用到N95口罩。

兒科醫生陳欣永亦指出，目前本地對武漢引發不明肺炎的病毒，認知仍是相當有限，而且上述的本地個案亦未有相關資訊指出與武漢正爆發的疫症有關，假如他們在逗留武漢期間，沒有到訪涉事的海鮮市場，感染的風險相信不高。

他認為本港對新病毒的認知很少，仍存有很多未知之數，搶購N95口罩對防疫是否有效，也是難以預測。

去年美國醫學會雜誌（JAMA）9月3日發表的一項研究將常見的外科口罩與N95口罩進行了對比，後者的價格約為1美元。研究報告指，外科口罩與N95口罩在預防流感或其他病毒性呼吸道疾病方面的效果「沒有顯著差異」。這項研究顯示，戴著這兩種口罩的醫護人員在病毒性呼吸道傳播的發生率上沒有差別。

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做好個人衛生 以防疾病

雖然現時未知新型病毒的細節和傳播方式，惟現時正值冬季流感的高峰期，近日臨床個案大增，陳醫生建議大人和小朋友亦需要加緊做好個人衛生措施，預防感染。