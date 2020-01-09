【農曆新年】迪士尼主角迎鼠年　推櫻花色限定商品及造型可愛甜品

「米奇年」即將來到！由即日起到2月9日，香港迪士尼樂園「奇妙年年」新春慶祝活動將會展開，可以跟著「米奇福到行大運」路線在樂園暢玩，收集一套6款新春限定版樂園時間表和米奇米妮貼紙。緊貼著的情人節亦有浪漫櫻色的精品和全新nuiMOs花束，另具心思。

新春樂園驚喜

米奇和一眾好友已換上賀年服飾，準備和大家拜年。在大年初一至年初三，樂園設計了「米奇新春行大運」路線，選出9大地點送出限定版貼紙。而在年初一至年初五期間，賓客亦有機會收到米奇限量版利是，內藏一張拉開變成揮春的樂園優惠券。

晚上的We Love Mickey大街投影盛演也會換上新春版，米奇會穿上新年服飾赴會。財神高飛亦會在會客室，和賓客合照留念。

特色福氣主題商品及美食

樂園推出超過50款佳節限定賀禮，以穿上全新賀年服飾的米奇、米妮和Duffy及好友做主題，款式包括頭箍、利是封等，還有穿上鼠裝的Tsum Tsum，相當可愛！

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食物方面，今年迪士尼樂園不同餐廳都有推出賀年食品，包括「鮑魚撈起」、「Duffy 黃金漢堡」、「米妮雞蛋仔」等等，最適合一家大細一起吃！

2月轉為浪漫情人節主題

而由2月1日至16日，樂園便化身為浪漫國度，設有多個甜蜜打卡地點，為愛侶留下完美一刻。

今年樂園亦首推出「櫻花之戀系列」精品，米妮、小熊維尼和豬仔都變成櫻花色，非常唯美。另外NuiMOs或Tsum Tsum花束同樣可愛，而探索家酒店的「夢想家小店」推出情人節朱古力禮盒，朱古力還可刻上戀人的姓氏，別出心裁。

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情人節期間，迪士尼樂園大街餐廳更推出Duffy and Friends 下午茶，讓情侶或家庭甜蜜進食。另外樂園內亦會有Duffy & ShellieMay 麵包圈、米奇和米妮蛋糕卷蛋等等可愛小吃，入園不要錯過！