【自助餐優惠】迪士尼樂園推港人優惠　一家3口$2200享兩餐

喜迎鼠年，本地不同酒店均推出賀年的特色自助餐主題美食，寓意新一年風生水起、喜過肥年。其中香港迪士尼樂園推出香港居民專享的「迪士尼朋友自助餐套票」，一年食足3間酒店的自助餐亦是1,300元有找，更可以暢玩三間樂園酒店的迷宮、主題庭園或海傍長堤，適合一家大小去慶祝節日！

（香港迪士尼樂園網頁圖片）

主題樂園推港人優惠

為迎鼠年，本地主題樂園酒店紛紛推出優惠和美食，寓意福氣連年，新一年風生水起。

香港迪士尼樂園推出香港居民專享「迪士尼朋友自助餐套票」，由即日起到2020年12月31日可到網頁訂票，用餐日期可到2022年3月31日。套票分2款：

二餐款

一次周末自助午餐（適用於周末及公眾假期），可選香港迪士尼樂園酒店的翠樂庭餐廳或迪士尼探索家酒店的雲龍軒；

一次周末自助晚餐（適用於周末及公眾假期或前夕），可選迪士尼好萊塢酒店的米奇廚師餐廳

成人價：$868、小童價：$468（已包10%服務費）

三餐款

一次自助晚餐（適用於周一至周五，不適用於公眾假期或前夕），限香港迪士尼樂園酒店的翠樂庭餐廳；

一次自助晚餐（適用於周末，適用於公眾假期或前夕），限迪士尼好萊塢酒店的米奇廚師餐廳；

一次自助午餐（（適用於周末，適用於公眾假期），限迪士尼探索家酒店的雲龍軒。

成人價：$1,288、小童價：$688（已包10%服務費）

港島香格里拉大酒店推食宿優惠

新年不想外遊，在本地一樣可以平價享受度假的樂趣。港島香格里拉大酒店即日至2月29日期間推出「山頂廣場妙趣假期優惠」，優惠除了包括2大1小的套房住宿、自助早餐和自助晚餐外，還有山頂廣場大富翁夢想世界的入場門票、Build-A-Bear Workshop製作毛絨朋友連出生登記書、The Chocolate Museum of Hong Kong入場門票、Wooderful life DIY音樂盒製作班和動物大使館禮品裝一份。父母和小朋友可以盡情享受當遊客的一天。

2位成人連同1位12歲以下小童：$3,300起

大富翁夢想世界：