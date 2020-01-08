【兒童理財】零用錢比定唔比？拆解家長常犯的5大誤區｜投委會

使用零用錢是孩子學習理財的重要第一步，可令孩子從中認識金錢、培養正確的儲蓄及消費態度、並建立良好的理財習慣。不過，原來不少父母在給孩子零用錢時，常犯以下5 個錯誤，你又中幾多個呢？

1. 很遲才開始給零用錢

有些家長以為太早讓孩子接觸金錢會影響他們的價值觀，或是覺得孩子未有自己用錢的需要，例如搭校車上學、學校提供膳食，擔心他們有錢在手會亂花。其實愈早開始給孩子小量的零用錢，反而愈容易幫助他們建立正確的儲蓄及消費態度。家長們不妨藉著給予零用錢的機會，培養孩子管理金錢的習慣和責任心。

2. 沒訂下固定金額

零用錢的金額多少並不重要，亦沒有一個標準，重要的是家長應因應本身的情況與孩子的需要，與孩子商量訂下一個固定的金額，建立他們對金錢預算的概念，這樣能有助孩子好好計劃及運用有限的零用錢。

3. 沒教孩子點花錢

謹記教導孩子「財分三份」的原則，包括儲蓄、消費及分享，也要提醒他們在金錢有限的前提下，未必可以滿足全部的慾望，因此要分辨「需要」定「想要」，在購物前要想清楚。

4. 沒與孩子約法三章

應與孩子在運用零用錢方面訂立一些約定，例如零用錢要量入為出，提醒他們如果使大了要承受後果，例如爸媽不會額外再給零用錢，要等到下一個月才會再有；也要鼓勵孩子記低每日的開支，不可以入不敷出。

5. 將零用錢與責任掛鈎

用零用錢來培養孩子的良好行為或用作獎勵例如自己做功課溫習或做家務等，成效未必長遠。家長要教導孩子明白自己作為家庭成員要承擔一定的責任或為家庭付出，而非為金錢獎勵而做。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

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【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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