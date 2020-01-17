【親子好去處】好玩有教育意義　全新玩水博物館水知園│莫莉媽媽

對於政府水務處最新博物館水知園落成滿期待的，感覺是一個不錯的展館！最近終於有空帶楊小寶來玩嚐新, 果真好玩！重點是免費的！平時是不能讓楊小寶在家玩水的，因為珍惜食水是非常重要！ 所以水知園吸引之處就是可以讓小朋友大玩特玩水，兼且學習有關水方面的知識！ 【作者及照片提供為莫莉媽媽】

兩層高的水知園共有12個展區，是免費入場的, 不用預約，可直接walk in入場！

每個展區都設有互動裝置，有些更可以玩水呢！

最好玩的一定是名為水+循環的展區，設有大型玩水裝置！透過互動玩水了解水的循環，大型雨雲很吸睛！

+ 7 + 6 + 5

其他展區有水+歷史

水+來源這區很多投影互動遊戲, 模擬水塘釣魚, 擔任水務督察等等

其他展區都很有趣啊！我覺得每一區都很用心教導不同方面的水知識，竟連如何持續和節能都有說明! 家長不妨和小朋友多講解！

+ 5 + 4 + 3

每個展區都去認識和玩玩, 也可以消磨到約2至3個小時！很推薦大家來玩!

水知園

時間：上午10時至下午6時（最後入場時間：下午5時30分；逢周三休館，農曆年初一及二）

地址：天水圍天柏路20號水務署天水圍大樓1樓及2樓

費用：免費入場

網址：www.h2opecentre.gov.hk/tc/home/index.html