【本地親子遊】抵玩室内親子空間　十大高質遊戲區 │莫莉媽媽

最近的室內親子空間都讓我非常驚豔！說真的，現在我也不羨幕國外有優質好玩的親子空間了， 因為我們香港也有很多呀！跟大家分享一下剛開業的全新親子空間，非常高質感而且走少女風！重點是入場費非常非常划算！ 全日票1大1小入場$138起，無限次進出！媽媽們又多個放風好去處了！

場地有7000呎，設有10個主題遊樂及體驗區， 每區都打造得非常精緻！這個入口打造成研究所的模樣，絕對先聲奪人，小朋友都很興奮！

位於觀塘的Playlab反斗研究所，光聽名字就非常有趣！而且地點很近觀塘港鐵站，步行約15分鐘就到了！

另設「綠野Glamping空間」，陽光從特大窗戶滲透入內，映照著草原小木屋及綠色草地，伴著跳跳馬、跳跳鹿等Jumpy玩具、絕對是親子影相打卡區！

另有專為幼兒而設的Baby Gym，又好玩又可以訓練大小肌肉。另一邊有個小賽車區，適合幼兒玩。還有繪圖區，完成後圖畫會投射在大銀幕呢！

最驚喜有這個釣魚區，可以在真水池釣魚，上釣的魚還會發光。

派對房間也好美好美，少人房或多人房都有。場內還有育嬰室，而且場內設施還一直提升中呢。