小朋友沖涼隱藏危機　花灑水細菌多比廁所水更污糟

一天工作過後或者小朋友玩樂過後，大家想到的當然是回家洗澡來潔淨身體，但原來經由花灑噴出的水流，也許只是表面上令你更潔淨。花灑頭及軟水喉其實平均約3個月就會積聚水垢，不更換或細心清洗，經花灑而出的水流只會充斥細菌，反而愈洗愈「骯髒」。

無壞就不需更換是錯誤

英國曼徹斯特大學的研究顯示，未經清潔的花灑頭灑出的水，可能比你在馬桶裡找到的細菌更多！「未經清理的花灑里的水，可能比你在廁所里找到的細菌更多。」雖然花灑頭每天都有水流經，似乎應該很乾淨，但細水的出水孔卻同時成為了積聚水垢的原凶，平均每三個月就會開始有污垢。如果沒有清潔乾淨或定期更換花灑頭，這些不潔的水流流進口腔、眼睛、耳朵，也會更容易影響健康。

因此，今個新年大掃除，不要只集中清潔馬桶、浴缸，也應處理一下花灑頭和水喉，畢竟洗澡是每天必做的事，優先度更應排第一。

花灑頭及喉管清潔貼士：

使用1年以上的花灑頭，如發現出水量和水壓大不如前，裡面可能已暗藏著看不見的水垢、碎石礫等。當然更換是最快的方法，不過清潔再用則更環保，用醋和水以1：5稀釋後短暫浸泡，再以牙刷刷洗出水孔即可。

花灑的膠喉管用久了也會泛黃變質，金屬喉亦有機會有鏽蝕痕跡，最好做法是約三個月就用中性清潔劑浸泡清洗，因為水喉更難完全清潔，因此也要定期更換。

參考：Mirror Online