【武漢肺炎】隱形口罩空氣淨化機有冇用？醫生：不能取代外科口罩

武漢肺炎疫情愈趨嚴重，早前鄰近香港的澳門出現確診個案，截至到今日中午（1月23日）本港也累計出現兩宗確診個案，而其中一位男病人疑似是經高鐵來港，車上乘客以及關口人數眾多，難免令人擔心會有更多人受感染進入本港範圍。 幸好港人衛生意識相當高，自昨日有確診個案以及武漢有「封鎖」消息後，今日普遍街上行人也有戴上口罩，除此之外，亦有不少人會有其他招數防疫，包括使用比較不焗促的隱形口罩、掛在頸上的便攜式空氣淨化機等，但真的有用嗎？

口罩升價兩倍 市民多重保障

目前武漢肺炎已擴散開去，多地出現確診個案，包括香港、澳門、台灣、日本、韓國、美國、巴西、泰國都各有確診病例。疫情看似難以控制的情況下，本港的口罩價格直線上升，不少藥房已售罄或者賣到接近150港元一盒（50個裝），有街坊更埋怨早幾日才賣60多港元，貴了兩倍有多。

而坊間有家長試圖用入鼻式的隱形口罩、噴霧式的隱形口罩去取代外科口罩的功用，醫生直言可以作多重保障，但絕不能不戴口罩！

外科口罩是必要 其他是輔助品

市面上有一些所謂隱形口罩的產品，包裝不一定有標示能防病菌，懷疑有家長以為「口罩」的功能相似因此會用來防疫。家庭醫生關嘉美指出，入鼻式的隱形口罩或者噴霧式的隱形口罩，其實能否防菌的成效存疑：「你諗諗，如果入鼻式口罩唔係完全啱尺寸有漏洞咁點算？同埋個口又無嘢保護，噴霧就更加無可能有用。」同一道理，關醫生認為近來很流行的便攜式空氣淨化機也絕對不能作為防止病菌的工具，她統稱以上的產品為輔助產品：「家長要用，可以！當買多個保險，但係絕對唔好諗住可以用嚟取代戴口罩。」