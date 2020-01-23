【武漢肺炎】家長四出為子女撲口罩　藥房現人龍半小時售出4萬個

自昨日香港確診有兩宗武漢肺炎後，今日一早已有很多市民到各大藥房購買口罩，記者走遍荃灣區十多間藥房，發現大部份成人口罩已經售罄，其中有一間「良心藥房」店員稱開門半小時，已賣出約4萬個口罩（800盒），只餘下兒童口罩，見現場不少家長入貨。

有原本賣海味的年貨店鋪也在貨倉取出數箱口罩並以良心價售賣，旋即引起人龍排隊購買；相隔一條街，記者發現有藥房把口罩加價至158元，有考慮購買的街坊指出上星期售價為60元，今日已坐地起價。

攝影：許珞珩、余嘉文