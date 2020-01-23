【武漢肺炎】家長四出為子女撲口罩　藥房現人龍半小時售出4萬個

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自昨日香港確診有兩宗武漢肺炎後，今日一早已有很多市民到各大藥房購買口罩，記者走遍荃灣區十多間藥房，發現大部份成人口罩已經售罄，其中有一間「良心藥房」店員稱開門半小時，已賣出約4萬個口罩（800盒），只餘下兒童口罩，見現場不少家長入貨。
有原本賣海味的年貨店鋪也在貨倉取出數箱口罩並以良心價售賣，旋即引起人龍排隊購買；相隔一條街，記者發現有藥房把口罩加價至158元，有考慮購買的街坊指出上星期售價為60元，今日已坐地起價。
攝影：許珞珩、余嘉文
昨日香港確診兩宗武漢肺炎，今日市面上已經有不少人戴上口罩。記者前往荃灣區多間藥房，發現有不少人走入藥房內查詢口罩價錢，唯大部份成人口罩都已經售罄。有藥房僅餘2盒口罩供人購買，在記者前往查詢的同時已經被人買走；亦有藥房店員向記者表示兒童口罩都適合女士佩戴，並將數箱兒童口罩放在門外，馬上引來人群搶購。
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按圖睇清各款兒童口罩及戴口罩技巧：
防塵、防花粉及布質口罩
兒科專科醫生陳欣永認為，防塵一類的口罩主要為阻擋異味，家庭醫生關嘉美則覺得「有總比沒有好」，至少能阻擋飛沫。不過清洗布質口罩需要技巧，關醫生分享了清洗口罩的心得，惟她提醒，如家長未掌握清洗方法，或沒有時間清洗，使用即棄口罩會較為安全和方便。