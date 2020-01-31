【武漢肺炎】飛沫入眼仍會染病　連鎖眼鏡店平光鏡現缺貨潮

武漢肺炎疫情持續緊張，不旦政府宣佈會延長全港中小學、幼稚園，以及特殊學校至3月2日復課，部分私人公司亦彈性安排同事上班，可見事態之嚴重！早前香港大學醫學院院長梁卓偉會見傳媒時，呼籲沒有近視的人士考慮配平光鏡以防止飛沬，導致部分眼鏡店平光鏡也陷入缺貨情況。

飛沫入眼也可染病

自北京大學醫院醫師王廣，懷疑自己因為沒有配備防護眼鏡進入醫院，治療武漢肺炎的病患，最終導致自己染病的消息傳出後，各界也開始關注飛沫入眼的事情。目前新型冠狀病毒被認為主要經飛沫傳染，因此有防水物料的口罩能有效保護口、鼻，但眼結膜的部分，沒近視的人就少了層保障。

連鎖眼鏡店平光鏡缺現貨 預訂最長要等兩星期

記者致電本港三間大型連鎖眼鏡店，包括ZOFF、eGG Optical Boutique以及眼鏡88詢問其平光鏡銷售情況。其中ZOFF表示近日平光鏡多了市民選購，全線現貨已沽清，預訂也要約兩星期；而eGG多間分店亦出現缺貨潮，不少分店平光鏡也沒有現貨提供。

除了最普通的平光鏡外，大家也可選購無度數的抗藍光鏡片用以抗疫，價錢和平光鏡相約，而且有現貨的機會更高，大家可參考下表，有與趣的話不妨為沒近視的家人選購一副。