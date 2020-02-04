【武漢肺炎】有病先符合準則戴口罩？醫生：戴口罩是負責任的行為

武漢肺炎疫情漸趨嚴重，市面上出現口罩搶購潮，一「罩」難求。特首林鄭月娥今日（2月4日）回應記者提問時指出，目前全球口罩供應緊張，港府採購工作不太成功，參考世衛組織的指引以及內部意見，要求所有部門按指引的基準佩戴口罩，如官員不符合幾個要求，亦要求他們不准戴口罩，即使戴了，也要求他們除下。 兒科醫生陳欣永指出，世衛組織指引為人與人之間需要有一米距離，但香港人口稠密，難以時刻與人保持一米距離，建議外出時還是應該要戴上口罩。家庭醫生關嘉美亦指出人戴口罩有助幫手隔絕病毒，在這個情況下即使口罩不足，應該戴上乾淨的布口罩頂替，不應「坦蕩蕩」露出口鼻。

特首林鄭月娥今日於行政會議前見記者時並沒有戴上口罩，她回應記者提問時指政府參考世衛指引及內部討論後，認為有空間壓縮佩戴口罩的做法，因此已向政府部門發內部指引，需要按準則佩戴口罩，其一，因為感不舒服而不想影響病人；其二，需要進行前線工作；其三，需要到密集人多的地方工作。

林鄭亦表示，時擁有及將來購買到的口罩，會盡量給優先人士包括醫護人員及安老院舍服務員使用，並審視了每位要出席見傳媒的官員，如不符合幾個要求，要求他們不准戴口罩，即使戴了，也要求他們除下。

林鄭月娥2月4日出席行會前見記者，再次不戴口罩，揚言不符條件的官員「戴咗都要除返落嚟」。（鄭子峰攝）

戴口罩保護自己 亦保護身邊人

兒科醫生陳欣永指出，戴口罩的原意是保護自己和保護別人，當自己出現傷風、感冒等上呼吸道病徵，戴上口罩能夠防止自己的飛沫傳染給別人，保護身邊的人；而健康的時候戴口罩亦能避免被別人傳染。「在醫生的角度來說，戴口罩除了能夠保護自己，亦能保護身邊的人，因此去人多的地方必須戴上口罩，我們亦會建議外出盡量都應該戴上口罩。」

陳欣永醫生表示，世界衛生組織建議戴口罩的指引是要沒有任何病徵、不能夠去人口稠密的地方、要與人保持一米距離、不可以用手捽眼口鼻，這樣就可以不用戴上口罩。但香港人口稠密，基本上很難做到和別人保持一米距離，因此還是建議大家外出戴上口罩，避免被別人的飛沫沾染。

兒科醫生陳欣永建議大家外出戴上口罩。

戴口罩是負責任的行為

家庭醫生關嘉美表示現時廣州已經立例不戴口罩不能外出，澳門亦不容許不戴口罩的人士上巴士。「我們帶口罩的原因是幫手隔絕病毒，雖然不是絕對，但如果大家都用正確的方法戴口罩，可以有效阻隔飛沫。另外戴上口罩亦能避免大家手在骯髒的情況下直接觸碰口鼻。」

關醫生表示在疫情爆發嚴重、社區出現死亡個案、社會上有隱形患者、未封關的情況下，大家應該要戴上口罩保護自己。她表示在醫生角度，只要外出與別人見面都應該戴上口罩，香港人煙稠密，即使沒有合規格的口罩，都應該用低規格、乾淨的布口罩阻擋飛沫，「如果大家真的買不到外科口罩，可以戴上乾淨的布口罩暫時頂替，雖然阻隔病毒的功效薄弱，但起碼能夠阻隔口水鼻涕，不應該『坦蕩蕩』露出口鼻。」關醫生亦表示，戴口罩是負責任的行為。

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正確配戴口罩相當重要，以下是一些醫生建議：