【武漢肺炎】菲律賓突然封關　逾千菲傭滯留多個本地家庭受影響

新型冠狀病毒疫情在多國擴散，菲律賓前日（2日）宣布禁止菲律賓民眾前往中國、香港及澳門，由於農曆新年為外傭回鄉高峰期，香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤保守估計過千菲律賓外傭滯留當地，現時接獲二百多個求助個案，主要因菲傭未能及時返港衍生出連鎖式問題，由於香港勞工處未有任何這方面的指引，令不少僱主無所適從，徐曉彤向受影響人士提出3個建議作緩急之用。

武漢肺炎-菲律賓突然封關逾千菲傭滯留當地多個本地家庭受影響

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示其菲傭原定今早乘搭國泰航班機飛返香港，但抵達當地機場後被地勤人拒絕辦理登記手續，並表示需等候菲律賓總統發出指引才知道何時放行。徐曉彤說：「雖然機票可以重訂，但也不是短時間內返港，前兩日重訂的日子是3月1日，但今日最快要4月1日，問題不是沒有機位，而是估計航空公司已經將所有菲律賓國藉來港人士的機票暫時取消。」

農曆年假為菲傭回鄉高峰

徐曉彤保守估計過千位菲傭未能返港，她說：「由於適逢農曆新年假期，很多僱主會趁自己放長假同時讓外傭放假，但當然菲律賓領事館最清楚實際數字，因為菲傭出入境也要經他們審批。」記者向菲律賓領事館查詢滯留菲律賓外傭數字，直至截稿未獲回覆。

接獲二百多個求助個案

直至現時為止，關注組已接獲二百多個求助電話，而在求助電話當中，其中一個較嚴重個案是外傭患有紅斑狼瘡症，要長期在港覆診及食藥，惟在未預計不能逾時返港的情況下外傭未有帶備足夠藥物，其僱主現想知道菲律賓政府會否替其外傭提供適當醫療協助，徐曉彤說：「幸好情況是境外發生，僱主在法律上不需負責任，惟有提議她向領事館求助及考慮寄藥到菲律賓。」

而另一宗求助僱主表示，因菲傭不能返港，令其長期臥床母親乏人照顧，惟菲傭返港無期，僱主需長時間向公司請假，擔心影響生計。徐小姐表示更多求助個案是：「最多是小朋友停課，缺乏照顧者，令父母要請假。」

徐曉彤提出3個建議作緩急之用：

第一步：與外傭溝通協定滯留期的無薪狀況 由於香港勞工處現時未有任何指引僱主在遇上這種情況下該如何處理，徐小姐表示當我們受聘打工時，在外遊時遇上打風或其他原因未能返港，僱主或有機會酌情多提供幾日假期，但隨後可能要求用年假頂上。 她說：「我自己的菲傭是由1月22日至今日（2月4日）為假期，而這段期間僱主是需支付薪金，但過了今天之後我便要與外傭商量，由於她在我家工作多年，仍有年假，我或者考慮用年假抵銷此段滯留期，但現在有機會超過一個月仍未能返港，所以最好是雙方溝通協定，雖然此期間僱主不用支付薪金，另一方面亦要考慮外僱有機會在這時離職，並轉到其他可入境的地區或國家工作，如台灣、新加坡等，所以僱主先計好外傭的年假，如果沒有年假可扣，考慮是否會給外傭一些津貼。」

第二步：僱主去信勞工及福利局局長反映情況 另外，徐曉彤呼籲僱主去信勞工及福利局局長羅志光，要求他主動聯絡菲律賓總統處理現時情況。她說：「因為現時外傭未能返港的確影響不少香港家庭的正常運作，因為僱主要照顧小朋友，所以未能返上班，令情況陷入連鎖反應。」