【武漢肺炎】戴口罩出現皮膚問題個案增加　濕疹發作或與物料有關

武漢肺炎疫情持續升溫，戴口罩進行日常活動成為了一種習慣，為了保障自己和家人健康，再辛苦也要堅持，尤其是敏感皮膚或濕疹肌膚的人，戴上口罩後更大機會出現皮膚問題。

不應避免皮膚問題而不戴口罩

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，長時間戴口罩，無論是家長或者小朋友，都會相對地增加出現油脂粒、暗瘡的情況，不過相比起簡單的皮膚問題，患上新型冠狀病毒的後果更為嚴重，因此絕對不建議為了改善皮膚問題而不戴口罩。未有新型冠狀病毒前，主要只是醫護界人士會因此問題求診，而現在因口罩問題求診的數字更是加倍上升，求助者有一般辦公室人士、銀行前線人員等等。

減少戴口罩時數 無改善或要看醫生

陳醫生補充，要解決因長時間戴口罩而出現的的油脂粒、暗瘡問題其實很簡單，大家只要加強個人護理，多點洗臉以及盡量減少戴口罩時數，回家安全便脫下是第一個建議；其次，如果真的難避免由朝戴到晚的情況，而皮膚又出現出粒粒的問題無法改善，或許就要看醫生處方抗生素藥水、藥膏甚至內服抗生素藥。

皮膚問題或與口罩物質有關

長時間戴口罩對於濕疹人士來說則更加難捱，陳醫生直言，長時間戴著口罩的確有機會導致濕疹問題，甚至從沒有濕疹問題的也可能因此誘發濕疹。初期發現此情況時，可以先試試減少戴口罩時間及多用潤膚膏，沒有改善的話可能要用到類固醇。

陳醫生補充，口罩的物料也有機會是引起皮膚敏感或濕疹的原凶，例如橡筋位置、膠水黏合處以及各種合成物質等。所以戴同一品牌的口罩後若感不適，最好試用其他製造商的口罩，如情況持續可能需要找醫生協助。