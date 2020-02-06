【武漢肺炎】揭開酒精搓手液容器超嚇人　醫生建議洗完手必做2步

武漢肺炎疫情持續擴散，截至周三（5日）下午，本港錄得21宗武漢肺炎確診個案，今日（6日）亦累計3宗初步確診個案，正待覆檢。當局呼籲市民注意個人衛生，勤洗手及使用酒精搓手液。惟今日網上熱傳一張圖片，揭開公用酒精搓手液容器的蓋子後，驚見內裡骯髒不堪！ 除了公用酒精搓手液容器，有研究指公用皂液器沒有定期清潔，內部含菌量超高，隨時成為疾病的傳染渠道。公用酒精搓手液同樣存放在皂液器，危機亦不能忽視。唔想愈潔手愈污糟，可以點做？

隱形細菌溫床

美國亞利桑那大學細菌學專家Charles Gerba曾於去年進行研究，在新澤西州和俄亥俄州一共296家食品企業，測試公廁皂液器的內部含菌量。結果顯示，約15%的洗手液含有對人體有害的細菌，包括抗藥性大腸桿菌和沙門氏菌。該研究小組還發現了超級病菌克雷伯氏菌（oxybca oxytoca）的蹤影，並表示這細菌可能會侵蝕皮膚，或會致命。這些可填充的大容量皂液器之所以成為細菌溫床，主因是沒有定期清潔，因而成為疾病傳播的潛在渠道。

網上熱傳一張圖片，揭開公用酒精搓手液容器的蓋子後，驚見內裡骯髒不堪！（網絡圖片）

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醫生：洗完手必做兩步

家庭醫生關嘉美表示，公廁洗手液及公用酒精搓手液的來源、更換程序等都是不明，可能未必如預期般乾淨。「用完洗手液洗手，更穩陣的是用酒精搓手液或消毒啫喱再搓搓手，然後再用紙巾墊著廁所門柄離開。」至於最近頗受家長歡迎的便攜清潔用品，如肥皂紙、肥皂棒等，關醫生指，選擇時要注意產品的質素，如其含菌量、是否合乎安全標準等，用完之後亦宜過水沖洗乾淨。

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資料來源：MetroUK