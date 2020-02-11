【武漢肺炎】為哄兒子戴口罩　巧手日媽買法寶圖鑑畫靚口罩

新冠肺炎繼續肆虐，全民出街均戴上口罩。不過，很多小朋友都不喜愛戴上口罩，一戴上便又哭又鬧，浪費了好不容易才撲到的兒童口罩，令家長非常苦惱。有日本媽媽為哄兒子上育兒園時戴上口罩，不惜花心思在口罩上畫上兒子喜歡的卡通人物，甚至買來一本法寶圖鑑照住畫，令口罩變靚靚，盡顯母愛。

(Kumi Ogawa クミ姉 IG圖片)

日本在流感高峰期，或是身體稍有不適時，都會自覺地戴上口罩保護自己。在近日，日本亦接連出現新冠肺炎的患者。日本媽媽クミ姉在instagram分享，為了讓3歲兒子上育兒園時願意戴上口罩，便在口罩上畫上兒子喜歡的圖案。

一開始是畫上的是米奇老鼠、巧虎，近日畫的則是多啦A夢。為了豐富口罩的圖案，她更特意買來一本法寶圖鑑，為口罩上的多啦A 夢再添加不同法寶，盡顯濃濃母愛。

其實這位日本媽媽心靈手巧，早前她亦為兒子親手製作過防風、保溫的布口罩，還繡上不同的圖案，當時的兒子也是愛不釋手呢！

口罩使用後不宜畫花

不過，使用過的口罩則不宜在上面畫上圖案，因為用過的口罩外邊充斥細菌和病毒，萬一在繪畫的時候沾上，再抹口鼻，便非常容易染病。在這段時期，除了戴上口罩，亦宜注重個人衛生，小心病毒散播。

按圖睇戴口步驟及布口罩清洗方法：