【武漢肺炎】居家防疫注意　兩種食材絕對不可以隔夜食

在疫情尚未得到控制之前，相信不少家長以及小朋友都會盡量避免外出，亦因此會減少買餸次數，甚至食剩餸菜放雪櫃留待明天翻熱再食。不過有些食物在一晚過後，容易滋生細菌，食了這些隔夜菜更有機會影響健康。

隔夜蛋 - 營養流失影響消化

香港營養師學會 (HKNS) 認可營養師李杏榆（Annie）表示，食用隔夜蛋最大的問題是營養會流失，或滋生細菌。如果是烚熟，煮熟後建議不要剝殼，避免雞蛋與空氣接觸，可減少滋生細菌的機會。但若果雞蛋沒有徹底烚熟，又或預先混合其他食材，如沙津醬、蕃茄炒蛋，冷藏期間便有可能滋生細菌。她又提醒家長不宜把流心蛋放過夜，因未徹底煮熟會容易滋生沙門氏菌。

煎和蒸煮方法所保留的營養價值差不多，但再翻熱時會破壞其蛋白質結構，導致更難消化：「如消化不良，會引起腸胃不適、影響胃口，令小孩在正餐時吃得少，缺乏營養，導致免疫力下降，甚至影響成長。」

有葉的蔬菜 - 水溶性維他命流失

Annie直言水溶性維他命特別在綠葉蔬菜或者葉類的蔬菜中含量比較高，如唐生菜、菜芯、白菜、菠菜、娃娃菜等，「帶只有葉的蔬菜，會有幾個問題，首先是當第二日翻熱的時候，葉已經變黃，內含相對的水溶性維他命會流失。另外，維他命K，E、C在經過隔夜後也會已流失，當再加熱或『翻叮』時，雖然纖維仍然存在，但營養就再度流失了。」她說。