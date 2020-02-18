【武漢肺炎】汽水機飲水機成播毒高危位　醫生：等同直接交換口水

小朋都喜喝甜的飲品，如橙汁、檸檬茶及汽水等，現時不少餐廳都會提供自助汽水機讓客人自行選擇想喝的飲料。早前有外國網站公布了數張「一周沒有清洗」汽水機的內部照片，只見汽水機內部非常骯髒，糖漿混合物堆積在機器四周，非常可怕。家庭醫生關嘉美指出，汽水機和飲水機等同「直接交換口水」，更疑是郵輪傳播武漢肺炎病菌的途徑之一，呼籲大家「千萬不要再用」。

香港多間連鎖快餐店、便利店等都提供自斟汽水服務，但究竟店鋪的汽水機多久清洗一次，其衛生情況令人關注。外國網站《ViralCak》公布了數張「一周沒有清洗」汽水機的內部照片從照片中可見，短短一星期的時間汽水機的角落都堆積了很多糖漿混合物，看起來非常骯髒。另外，香港一間便利店亦曾經被投訴汽水機斟出蟻屍，衛生情形令人憂慮。

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蒸餾水機藏大量細菌

除了汽水機，蒸餾水機亦非常容易受污染。消委會早前發布的一項報告指出，質量合格的桶裝水放在未經消毒的飲水機供飲用，當天的水質即受到污染，細菌菌落總數每毫升可達100至370個菌落。到第三天，細菌菌落總數更達每毫升10,000至150,000個菌落。雖然存在於飲水機中的細菌通常不是致病菌，一般不會引起疾病，但有機會對抵抗力弱的人做成影響。

飲水機亦容易有細菌。（圖片：getty image）

汽水機及飲水機疑成郵輪播毒途徑

家庭醫生關嘉美在接受訪問時指出，最近郵輪接連成為傳播武漢肺炎病毒的溫床，其中一個可能的原因，是郵輪上提供的自斟汽水機及飲水機，或會令病菌傳播。「很多人用自己用過的水壺『塞』入水機拿飲料，水壺接觸到水機的『嘴』，就會將使用者的口水傳播到水機，然後便會將病毒傳播開去。」她強調使用水機就如「直接分享口水」，並建議這個情況下應該停止使用汽水機及飲水機，最好還是喝樽裝水或在家中準備水。

「不論是飛沫傳染、接觸性傳染的菌，都有機會透過水機傳播。除了口水的菌，使用者不小心用手接觸到出水位，會將細菌散播出去，包括大腸桿菌、金黃葡萄球菌、流感病毒、冠狀病毒等等。因此在疫情下大家應該停止使用這些水機。」關嘉美醫生指出。

家庭醫生關嘉美

按圖睇清洗物品三個Level：

以下十樣常見用品，家庭醫生張國威亦建議了清洗方法給大家作參考：