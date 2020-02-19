【停課】留家時間多磨擦漸多　修補關係3步曲｜Karen 教養信箱

在這段抗疫時期，父母孩子都天天留在家裏，甚少外出。每個人都見面多了，接觸多了，衝突也多了。在「正面管教」中，我們當父母的不需要強迫自己或孩子避免衝突，反而我們應學會如何積極處理這些衝突所帶來的感情傷害。今次就讓我分享如何用「正面管教」的技巧來修補關係吧！

一. 認錯

我們都清楚知道承認錯誤的做法是主動道歉，開口說聲：「對不起！」可惜的是每個人都存有固定的防禦性，就是一種「自己是對」的心理需要。因此，無論是大人，還是孩子，要對自己的傷害行為而負起責任的確是極具挑戰性的事。話雖如此，既然真誠的道歉是為了消除之前衝突所造成的感情傷害，我們就需要衡量維護一段關係是否比「自己是對」的更重要。我們應多嘗試從對方的立場和感受去思考和體會。這心態去認錯是修補一段關係決定性的第一步。

二. 和好

我曾經天真地以為教導孩子道歉就可以化解衝突。之後，我意外地看到心理學家兼作家哈麗雅特·勒納 (Harriet Lerner) 的書《你為什麼不想道歉》(Why Won’t You Apologize?) 。當中她讓我明白受傷的孩子不一定會接受道歉，就算是一個真誠的道歉也無人能保證一定能被對方接受。因此，我除了教導孩子說「對不起」之外，我還教他們說「請你原諒我」。這句話讓孩子有一次談話的機會。重點是受傷害的一方可藉此談話來表達自己的感受 (例如：憤怒和痛苦)，最終達至和好如初的效果。

三. 解決

既然孩子們都已和好如初，怎麼我們仍需要解決問題呢？這一步的重點是為了減少衝突重覆地發生。我們藉著和孩子一起規劃他們願意採取解決問題的方法，讓他們學會運用自己的能力 (例如：思考和溝通) 來解決問題的，同時亦讓孩子學會承擔後果。

在家裡，老公和我都持著正面的態度去看待每個機會 (例如：衝突及犯錯) 來培養更好的新子關係。我們都認同身教是最好的教養方式。因此，我們從自己做起，盡量在每次衝突過後都示範認錯、和好和解決這三個技巧，讓孩子從中慢慢地學習。希望我有機會在家長課程 (http://bit.ly/kny-parenting-01) 中與大家分享更多「正面管教」的技巧吧！

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。