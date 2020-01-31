【親子教養】孩子心急急！家長點算好？｜Karen 教養信箱

農曆新年假期到了，相信在港的爸媽都忙著帶孩子們周圍去拜年，或者一家人開開心心去旅行。這幾天，我享受著停不了的大魚大肉。同時，我收到一位焦急媽媽的短訊。當中內容大概指她兒子平日做事好心急。她最近更經歷兒子在數學考試中做漏題目而致成績未如理想的情況。這讓做媽媽的她越來越擔心性急的兒子難以獲取優異的學術成就。我心底只有一句說話：「可憐天下父母心」。

對於這媽媽的困擾，我真的是身同感受。我何嘗不是有個「急性子」的兒子呢！相信有不少爸媽都會遇到同樣的情況，就讓我在此分享三個「正面管教」的技巧來改善孩子「急性子」的性格吧！

一. 暗號

我發現自己的兒子由於性情，所以他會容易發脾氣。這尤其是當我需要他等待的時候（例如：在我跟朋友講電話而未能即時給予他足夠的注意），他就會欠耐性，甚至發脾氣。初時，我真的不知所措。後來，我學習了「正面管教」，我開始明白兒子的需要，更重要的是我知道如何處理他的行為。首先，我讓孩子明白到他要等待我完成手上的工作才可以給予他我所有的時間及全部的注意。之後，我們一起商議一個有效的方式（例如：一個無聲的暗號）去讓對方知道「我需要你」或「我等待你」的訊息。最後，我們在不同的情況下嘗試以暗號來表達自己的需要，這大大減少了兒子因「急性子」而發脾氣的機會。

二. 留白

我相信不少孩子都有個時間表，意思指爸媽們每天都會合理地為孩子安排時間和事情。這不是一件容易的工作。在計劃孩子的時間表時，爸媽最重要做的是留白。這就是在安排任何事情都要留有一定空餘的時間和空間給孩子，好讓孩子學習處理自己無聊或沉悶的情緒，從而打破不停尋找刺激的行為習慣，有助降低他們焦躁的情緒。

三. 鼓勵

「急性子」是一種性格特質。有此特質的孩子雖然會性情，但是他們做決定時夠果斷又勇敢，執行力非常強。只要我們用正向思維來欣賞孩子，就不難看到他們果斷或者勇敢的一刻。我們當爸媽的最重要是在適當的時候鼓勵孩子，讓孩子對自己的性格特質有基本的認知，進而揚長避短。

自從我的兒子認知到自己性情急燥後，我和他開始一起學習「慢生活」，掌握好做人的三慢（包括：慢慢享受、慢慢思考和慢慢說話）。這讓我們在生活中找到一個平衡，不但提高了生活質量，而且促進了親子溝通，大大提升幸福感。希望新的一年裏我在家長課程（http://bit.ly/kny-parenting-01）中與大家分享更多「正面管教」的技巧吧！共勉之！

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。