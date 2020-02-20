【武漢肺炎】漂白水不要常用和囤積　成分揮發誘發小朋友氣管問題

防疫期間，漂白水也成為大家搶購的目標之一，近日學術期刊《醫院感染雜誌》（The Journal of Hospital Infection）便發表研究，指類似的冠狀病毒可以停留在物件表面長達9小時，不排除引發武漢肺炎的新型冠狀病毒亦具有此特性，但相信漂白水、酒精等常用消毒用品可將其有效殺滅。 漂白水做常見的用法就是用清水稀釋拖地，尤其現在是非常時期，次數亦更頻密，不過原來漂白水的成分會揮發在空氣中，長時間使用或會對小朋友造成影響！

漂白水會刺激氣管

家庭醫生張國威指，漂白水的成分會揮發在空氣中刺激小朋友氣管，令氣管收縮及分泌，如果家中成員有氣管問題或哮喘，情況會更惡劣。不建議長期使用，使用後亦要保持室內空氣流通，一般來說，如果每星期使用一次來清潔，影響不是太大，但明白現在疫情嚴峻，假如當日所有家庭成員都沒有外出，亦可考慮使用清水作清潔即可。

不要混合任何清潔劑使用

張醫生更強調，使用漂白水亦要注意安全，絕對不建議混合其他產品使用！他解釋：「當漂白水和鹼性清潔劑混合會產生有毒氣體，和酸性清潔劑混合則會產生更多的氯氣，即造成泳池氣味的成分，會對眼睛和皮膚造成刺激。」

另一方面，醫生亦提醒大家，因為現在使用漂白水的次數是每家每戶都會增加，但一定要足夠稀釋才倒進水渠，以免腐蝕管道及對環境造成負荷。

不要使用樽蓋開漂白水

根據消委會調查發現，不同品牌的樽蓋分量差異頗大。例如2公升以下樣本的樽蓋容量介乎8至40毫升，容量相差可達4倍！至於2公升以上的則介乎8至15毫升，建議使用湯匙或量杯準確地量度所需漂白水的份量，或先瞭解清楚樽蓋容量，再行調配比較準確。

不要大量入貨

為了抗疫，不少市民會開始囤積日用品及消毒產品，但漂白水絕對不建議大家這樣做。未經稀釋的漂白水在陽光下會釋出有毒氣體，所以應儲存於陰涼、 有遮蔽及兒童接觸不到的地方。 另外次氯酸鈉會隨著時間而分解。為確保其消毒效能，應購買近期製造的漂白水和避免過量儲存。

點圖了解使用漂白水注意事項：

冠狀病毒可在以下物品存活9天：