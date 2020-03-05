【Ken Sir升小選校答問大會】全港官津校網分析　直私面試貼士

小朋友由幼稚園升上小學的階段，對於家長來說都是相當大的挑戰，由小朋友K2開始已要為小一面試備戰，同時又要為自行分配學位及統一派位選校而煩惱，我們明白家長在升小的過程所面對的困難，特別邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir，為家長逐一講解各熱門校網分析，及直資私立小學的面試貼士。

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，家長都會減少人外出，有見及此，我們在3月16日起，將舉辦一連13場網上選校答問大會，家長只要安坐家中，就可以聽Ken Sir的講解，更可即時對答及提問。家長由3月9日起，逢星期一報名一周後的活動場次。名額有限，家長記緊留意報名日期。

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官立及津貼小學校網分析

報名日期：3月9日起（逢星期一可報一周後活動）

活動日期﹕3月16 - 3月31日（星期一、三、五）

活動時間﹕20:00-20:45 或 21:30 -22:15

活動場地﹕Zoom應用程式

活動講者﹕Ken Sir（兒童發展及升學專家）

活動收費﹕$100 /位

每場名額﹕10位/每場

對象：子女就讀N班至K3家長

直資及私立小一面試貼士

報名日期：3月9日

活動日期﹕3月20日

活動時間﹕19:45 - 21:00 或 21:30 - 22:45

活動場地﹕Zoom應用程式

活動講者﹕Ken Sir（兒童發展及升學專家）

活動收費﹕$280 /位

名額﹕6 位/每場

對象：子女就讀N班至K2家長