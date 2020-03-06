【新冠肺炎】科大研發本地製防疫噴劑　助學校建立90天防疫保護網

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，教育局於日前宣佈，再度延遲復課，暫定最早復課日期為4月20日。停課期間，不少學校忙於進行防疫工作，為復課作好準備。 自2003年起，香港科技大學便著力研究長效殺菌技術，以應對不同疫症。由本地研發及生產的防疫噴劑於去年投入生產，因應疫情比預期早了推出市面。在抗疫非常時期，團隊到訪不同學校，如學之園幼稚園、英皇佐治五世學校、迦密愛麗信中學等，以相宜價格，為校園進行防疫工作。 攝影：黃寶瑩

助學校築安全網

防疫噴劑原本預計於今年第三季推出市場，突如其來的疫症，團隊立即搜來少量原材料進行本地生產，以相宜價格，為學校、老人院、診所等機構進行防疫工作。香港科技大學與捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室顧問洪思聰（Hamilton）指，停課期間學校沒有開放，基本上「沒有病毒可以殺」，現時要做的是製造一個防禦的校園環境，迎接復課的來臨。

「在學校使用防疫噴劑，最可取之處是完整地幫學校建立一個中期（90日）防疫系統，猶如築起了一個安全網。學校只需要根據世界衛生組織指引去做日常清潔，不用過量，程序相對簡單。從佛堂感染群組的例子可見，病毒的存活時間頗長，我們到學校噴的時候也會噴得更仔細。在幼稚園，會尤其注意玩具、硬皮書、矮身的物件；中、小學則會留意食堂飯桌、球場旁邊的防撞墊等。」完成噴灑工作後，團隊會留下消毒補充液，讓清潔工人或老師再作補塗。

+ 4 + 3 + 2

防護效能長達90天

Hamilton憶述，2003年沙士後整體的防疫意識有所提高，各學府亦著力研究長效的殺菌技術，以應對將來可能出現的傳染病。其中科技大學楊經倫博士與其研究團隊，成功研製出智能殺菌塗層Germagic菌魔力百里香消毒劑。把消毒劑噴灑在物件表面後，可築起防疫塗層，殺滅多種細菌及病毒。相關技術曾於香港、中國和澳洲多個檢測單位進行測試，證實可以殺滅細菌、真菌和病毒。其中在澳洲進行的測試更是符合美國環保局認可，證實可以滅殺新型冠狀病毒（COVID-19）。

Hamilton解釋，消毒劑背後的原理是以微膠囊技術，將安全度高的消毒劑包裹。「可按不同場景需要，設定24小時、30日及長至90日的防護，現時用於學校的，便可提供90天防護。微膠囊裡包含了天然百里香精油，殺菌的成分為百里香酚，噴出來時作了第一重消毒。噴灑到物件表面後，消毒劑再隨時間慢慢釋放出來，形成一個保護層。我們可把病毒想像成一個氣球，當飛到物件表面，接觸到塗層，塗層就像一支針，可物理式的刺破病毒外層。整體來說是物理式及化學式雙重殺滅，就如把病毒刺一刀，再補一槍，應該都死梗。」噴灑消毒劑的過程會採用靜電噴槍，令水滴霧化，噴到物件表面約30秒便會乾透。

香港科技大學與捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室顧問洪思聰（Hamilton）

疫情下港人自救

對於教育局延遲復課，Hamilton表示，部分學校將按照原定安排在校園噴上防疫噴劑，部分「一早噴咗」的，他亦不介意「遲啲再去補噴」。「今屆文憑試如期舉行，我也跟中學校長說，如果附近有什麼試場，開考前可以話俾我聽，我可以與團隊喺考試前幫佢噴哂啲枱枱凳凳，咁樣我會安心啲。」

Hamilton分享，現時的防疫工作，更重要的是個著實的港人自救故事。「研發噴劑的是科技大學團隊，負責學生基本上全是香港人，產品的生產基地在沙田。聯合實驗室成立時我也有一個承諾，希望在能力範圍以內，讓參與研發的學生畢業後繼續從事有關工作，協助將這些技術發揚光大。」團隊正積極與不同公司合作，將研發成果轉為商業應用及大量生產，把技術應用到不同層面，包括空氣清新機及冷氣機濾網、洗衣粉、洗手液、污水處理等。