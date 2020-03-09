扁桃腺發炎不只是發燒喉嚨痛　醫生：可引致心肌炎或腦炎隨時致命

日前一名9歲男童疑因扁桃腺發炎猝斃 ，引起家長廣泛討論。到底扁桃腺發炎如此常見的疾病為什麼會致命？兒科醫生陳欣永表示扁桃腺發炎雖然常見，但依然有機會引起嚴重併發症，導致敗血病、心肌炎或腦炎，隨時致命。不過他強調，病毒性併發症雖不能預防，但並不常見，公眾毋須恐慌。

早前半山干德道一名9歲男童疑因扁桃腺發炎，病情反覆，其後猝斃。事件引起家長恐慌，有家長不解為何扁桃腺發炎會致命。兒科醫生陳欣永接受訪問時表示，扁桃腺發炎可以分為細菌性引發或病毒性引發，當中又以細菌性感染最為常見，例如鏈球菌感染、猩紅熱、甲型鏈球菌等等，通常可以透過抗生素進行治療並康復。不過細菌亦有機會沿著扁桃腺進入血液， 引發敗血病或腦膜炎，會有機會致命。而病毒性感染亦有機會出現致命併發症，最嚴重可引致心肌炎或腦炎。

扁桃腺發炎是很常見的疾病。（photo/getty image)

會透過飛沫傳播

扁桃腺發炎通常透過飛沫傳染，患者會出現發燒、喉嚨灼痛或腫痛，亦會出現上呼吸道感染病症，包括咳嗽、鼻水等等，如果小朋友覺得喉嚨不適，家長就應該帶小朋友去看醫生。而處理扁桃腺發炎的方法則是一般的減少飛沫傳染、勤洗手、戴口罩等等。



陳欣永醫生亦提醒，雖然現時學校停課，學生少機會有外來感染，但依然有機會透過接觸性如衣物、鞋、飛沫等方式間接感染病菌，小朋友應該要保持充足休息、有適當運動、均衡飲食，以免抵抗力便差，從而受感染。

小朋友應該要保持充足休息（photo/getty image)

不過陳欣永醫生強調，扁桃腺發炎引致併發症的機會其實很罕見，而且所有感染都有機會引致併發症，公眾毋須過分恐慌。