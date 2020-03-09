【肺炎停課】多校預計延期暑期及考試　試後活動改為全日課堂

今個學年，不但受到社會運動的影響，還有近日爆發的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，令上課日大大減少。不過停課始終是最保障大家安全和健康的正確做法，有不少學校更在停課期間遙距上課，善用網絡，把停課影響的程度降至最低，但網上學校始終和老師的傳統教學有差別，要追進度的話，暑假延遲是比較可行的方法之一。

小六考試比小五首次呈分試更急

早前教育局局長楊潤雄宣布，全港學校最早於4月20日分階段復課，不過眾多教育界人士認為情況未必樂觀，縱使4月20日能復課亦預計是中學先行。

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學林德育校長表示：「如4月20日順利復課，暑假會延後一至兩星期，考試則全級延後兩星期，包括小五呈分試。另外，試後活動亦轉成全日課堂，一些發展日和特別日子也會轉成課堂以彌補停課的日子。」他補充，相比小五的首次呈分試，因為中一派位在即，更急的是小六的考試。

香海正覺蓮社佛教陳式宏學校主任康亮瑜回應記者查詢，指原則上學校暫時沒有改變暑假的安排，但或許會推遲一周放暑假，仍需視乎疫情發展情況再作決定（如補課）。有關小五呈分試將按教育局指示實行，學校會以學期第三次評估成績作為小五呈分試，舉行日期將視乎正式復課後再作決定，暫定於6月下旬舉行。

網上教學令進度沒大落後

九龍真光中學（小學部）亦有延遲暑假的安排，小學部校長彭潔嫻分享：「其實停課期間一直有做網上遙距課程，但復課後會做一些鞏固教學才繼續原本的進度。大考後會補課，以確保同學有足夠該級的知識及技能才升班。延長的上課日會安排不同的活動丶節目才散學。」最終預計暑假會延遲兩星期才開始，小五呈分試則維持在六月中旬舉行。

三水同鄉會禤景榮學校由2月24日起已全校實施視像教學，對於教學進度一事，校長李小寶認為問題不大，暑假會延後一星期才開始，主要是提供活動及各不同類型的學習營給同學，預計目標不是以補課為主。考試則全級延遲一星期，包括小五呈分試。

英華小學陳校長：不想延遲暑假

英華小學直播早會情況(龔嘉盛攝)

英華小學校長陳美娟回覆記者時表示，假設四月尾學校可以復課，會根據英華的大原則去處理，她說：「我們不會延遲暑假，因為我們的網上學習取得出奇意外的完備，很多科目由2月5日起已經開始網上上堂，還有直播早會，老師用心地製作不同的網上學習維持高的教學質素予學生，停課期亦付出很多，沒有讓學生停頓因而停止學習，學生可因應自己情況可以重溫教學片段，教師團隊一星期一次內容檢討；而家長也有暑假的計劃，在整體教學質素沒有減低的情況下，我們不想延遲暑假。」

英華小學校長陳美娟

停課最好實踐自我追求學習

此外，陳校長認為四月尾復課將不會影響五月尾的考試，她說：「我們將會有名為『闖三關』的進展性評估給予學生，目的是檢討過去網上教與學的進展，在不計分數下了解學生對知識的掌握，闖關遊戲特別針對主科，其實在停課期間學生也很多網上學習進行，亦都有交功課。當我們一直都說香港教育制度太著重考試，讓學生變成考試奴隸，而今次正好是一個機會是一改這個觀念，建立自主學習態度，並對自己學習有承擔。」

她指現階段比起在考試中更可以表現及證實出來，如果四月尾如期復課，還有兩至三星期去鞏固已學知識，五月份的考試應該不成問題。對於被問到五年級的呈分試是否會申請延期，陳校長表示要作出特別安排。

培僑書院：延遲三天放暑假

培僑書院

培僑書院王惠成副校長回覆記者時表示，學校將會延遲三天放暑假。他說：「假如4月20日復課，撇除復活節我們大概停課九星期，我們希望盡量不影響家長原定的暑假安排，故安排暑假延長三日至7月17日。並盡量安排在復課之後，爭取比正常多近一個月的上課時間去趕課程進度。首先會取消原定一星期的出外交流體驗；也延期考試至七月，取消六月底考試後為期兩星期的試後活動，騰出整個六月份用來上課。」

培僑書院

取消課外活動

另外，王副校長表示放學後的課外活動及校隊練習也取消，周會也改來上課，希望可以減少學生的壓力，他說：「現時很多校際比賽已經取消，我們亦都不想小朋友在校留到五、六點才回家做功課。其實在這個停課階段，我們有保持網上學習，老師、學生及家長不斷在適應過程中，我們亦逐步掌握到經驗和效率，學生的學習效果亦都越來越高，所以這九個星期學生不是零學習，是真真正正做到停課不停學，我們預計到4月20號回來仍然可以補到大概一個月的課程給學生，有信心可以追趕到停課期間的課程進度。」

培僑書院王惠成副校長

縮減考試範圍

王副校長表復課之後，學校會立即進行評估去觀察學生在停課期間的網上學習效率和進度，如發現學生已掌握得不錯，學校則無需補充，但相反如學習未如理想，老師便要將重點教授給學生，他說：「評估可以反映到學生在家的學習情況，我們要求每科老師都為學生進行評估。至於期未考試，我們會略為濃縮了一兩日，例如中學要考十日改成八日完成，但原定下學期要教的範圍也會追上，考試範圍或會由以往考整年內容按比例改為只考下學期內容。」

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按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校暑假不一，上學日數略有不同）