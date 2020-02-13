【肺炎口罩】復課後小朋友要預幾多口罩上學？醫生教你計清條數！

本港武漢肺炎疫情持續，昨日（12日）再新增一宗確診個案，累計個案共50宗。社區爆發情況未明，學校能否如期於3月2日復課，大家都議論紛紛。不過，停課期間家長依然四圍「撲口罩」，為復課做好準備。究竟小朋友返一日學，需要幾多個口罩？現時家長們應該預備幾多存貨？

後備口罩放書包

現時武漢肺炎仍存有社區大爆發的可能，兒科醫生陳欣永估計，三月初難以如期復課，惟一旦復課，孩子上學時必需配戴口罩。「學校有其他小朋友，他們會有密切接觸，為防止因飛沫傳播的疾病，口罩是必需的。教導他們戴口罩及除口罩時的正確處理方法、如何洗手也是很重要的。」他指，小朋友一不小心把口罩弄污了，便需要更換，他建議家長為孩子預備後備口罩，以防萬一。

「作為父母，當然會預備多少少俾佢看門口。我會建議家長預備多兩個口罩放在孩子書包，萬一佢哋處理得不妥當，亦可以隨時更換。保守來說，如果幼稚園，返三個鐘頭學，一個口罩亦可能已經足夠；返全日的起碼是上午一個，下午一個。」如果這個學期可以復課，他建議小朋友整個學期要維持戴口罩的習慣，直至疫情退卻，即放暑假前。

按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校復活節假期及暑假不一，上學日數略有不同）

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不能延長口罩壽命

坊間流傳不少延長外科口罩壽命的方法，如加紗布、白紙等，陳醫生強調方法並不可行：「（延長口罩壽命）真係冇可能！口罩如果真的污糟了，便要棄置，就算噴一些消毒劑，也不會有效。」

陳醫生提醒家長，要教導小朋友正確洗手的方法，提高衛生意識。「今次疫情的惟一得著，是大家對衛生防禦的知識及措施都做得好咗，停課期間的確少了小朋友生病，少了交叉感染，甲型流感的病例亦比農曆年假前少。」他補充，在等待復課的這段時間，小朋友宜減少外出，家長可預備家居消毒用品，外出回家後進行清潔，避免將病毒帶入屋。

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：