媽媽花心思自製英數教材　兒子進步神速獲多間直私小學取錄

由1數到10、1+1等於2，當然每個媽媽也會懂，但當要將這些看似簡單的數學概念教導只有4、5歲的小孩，原來一點也不易，媽媽Eva發覺用傳統的方法教兒子數「數」，當教到10以外的數就很混亂，兒子未能掌握，她於是不斷找尋外國的資料及教材，最終自己設計出多套獨有的教材。 在暑假利用教材去教兒子，不用2個月兒子的數學已大有進步，她其後再設計出英文教材，為兒子的小一面試做好準備，全程自己教、沒有上面試班及外補的情況下，兒子考4間直私小學，成功獲3間取錄。 攝影：黃慧雯（部分由受訪者提供）

Eva在兒子K2時，發覺到他每當數到10之後，就數到一團糟，給他一堆物件要他數出數量時，他更是完全不懂，不能將兩者連繫。「坊間有很多教材、補充練習，但都較商業化，有用的不多，也不是我想要的。」

Eva覺得這全是香港教育的問題，小朋友在幼稚園開始學數學，就是不斷抄寫數字，數數、比較大小的概念未掌握到，就要學加、減數，對於他們來說都是一堆公式，完全不明白當中的概念。

「我花了很多時間在外國找資料，我發覺外國在整個幼稚園過程，都只會教小朋友數『數』，不會急於教加減數，更不用說文字題，小朋友對數『數』有清晰的概理，對他們日後計數、理解等也相當重要，我發覺蒙特梭利的數學很好，配合教具令小朋友可以由淺入深去學。」

Eva在外國網站訂了一大堆蒙特梭利教材，在試用過之後，發覺不是全部有用，經過改良後，就設計出多套適合兒子的教材， 她在兒子K2升K3的暑假，花了2個月時間，在家中每日用1小時教兒子，數學明顯有進步。

按圖看Eva設計的英數教材：

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除了是學術上的進步，Eva覺得最重要是兒子有更強的學習動機，讓他感覺到學習是開心的，她也沒想過，兒子在去年的小一面試，考4間直私小學，最後竟獲三間取錄。

「很多人都會說，不想子女讀書太大壓力，不想谷他們，想入輕鬆的小學，但前題是要入到這類直私小學，大部分都要通過面試，在幼稚園過程中沒有做任何準備，根本不會獲取錄，現實就是這樣。」Eva說。

按圖了解利用教材在家教小朋友貼士：

+ 4 + 3 + 2

Eva說她將自己的教材及教學方法跟其他家長分享，才發現原來大家都面對同樣的問題。「1+2=？媽媽又怎會不懂，問題是大家不知道怎樣去教小朋友，大家都會買坊間的教材，但用得著的不多，也沒有人會分享教學流程，我將我的教材及經驗在網上分享給其他媽媽，發覺可以幫到很多人，於是將我設計的教材找廠房生產製造。」

除了一班媽媽，現在有多間幼稚園也採用Eva設計的教材，由淺入深自學前幼兒到小學二年級也可用，還附有一份教學流程，Eva也不時分享教學影片，讓家長清楚知道每個流程。

她表示自己非為賺錢，最開心是凝聚了一班同路人，大家在教育小朋友上有任何問題，都可以互相交流，她跟不少家長也成為了朋友，將自己的經驗分享給其他媽媽，也令她很有滿足感。

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媽媽就是最好的老師

「我在whatsapp開了多個群組，大家都熱烈分享教小朋友的事，特別是近日停課，家長home office多了時間可以在家教小朋友。我希望各位媽媽自己教導小朋友，與此同時分享不同的教學方法，不只是局限於數學。有戰友交流，媽媽不會感到孤單，也不會令自己迷失，我自己在教兒子時都曾有過這種感覺。」

Eva說小朋友還小，根本不適合花錢出外補習、上面試班，坊間的教材亦不夠貼心未能真正幫助家長。她強調：「只有媽媽會對自己小朋友最有耐性及愛，也最明白孩子最需要怎樣的教學方法。」

Eva覺得未來20年的社會需要的是多思考及創造力，「硬知識在互聯網上垂手可得，傳統的教學方式未必合時｡ 我希望可以給小朋友多點空間，發揮他們的創意，而不再是硬塞知識給他們。」

Eva教材參考：https://www.facebook.com/mekmekhouse/