【SEN】停課應該停藥嗎？ADHD小朋友疫潮下兩大學習攻略

面對未知何時退卻的疫情，不少學童都「望穿秋水」，希望能早日回校上課，與老師及同學見面。教育界提倡停課不停學，鼓勵學童留在家中時應繼續學習，但學習進度難免會受疫情影響。如學童本身患有「專注力失調及過度活躍症」（下稱ADHD），家長可能更為困擾，擔心他們在家難以專注學習之餘，亦要同時處理他們的行為問題。在「疫境」之中，家長應如何照料及教育患有ADHD的子女呢？ 【編按︰作者為精神科專科張正平醫生及註冊臨床心理學家姜源妮博士】

(PhotoAC圖片)

不少家長或許會問，既然子女不用回校上課，何不讓他們停止服藥直至復課？父母的出發點很多時是擔心藥物帶來的副作用，或者怕持續服藥會令小朋友過度依賴藥物。家長的擔心是可以理解的，但值得留意的是ADHD 的病徵是在日常生活中廣泛出現的，不單會影響學習，亦同時影響孩子待人處事及興趣發展等等。為確保孩子能夠全面成長，藥物假期（即在放假期間停藥）一般是不被建議的。

停藥與否宜先與醫生溝通

即使同樣患上ADHD，每個兒童的症狀都有差異，對生活亦有不同程度的影響。家長宜先諮詢醫生意見，才決定是否為子女安排藥物假期。假如在醫生評估後決定停藥一段時間，日後復課前亦應提早讓小朋友用藥，重新適應服藥的時間表，以助將來返學後能改善學習情況。

適當的藥物治療在大多數情況下能有效地提升小朋友的專注力，改善學習表現及加強自我控制能力。在這種情況下，小朋友更能培養對學習的興趣並提升自信心、亦能與同學建立良好的關係。過往的研究亦指出持續的治療能有效減少小朋友發生意外的機會，同時亦減少小朋友將來患上情緒病或者濫藥的機會。如今治療ADHD藥物的副作用相對較少，用藥亦比以往更為方便，醫生會按小朋友的實際情況及反應調整用藥劑量，務求在治療上取得平衡。

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讓ADHD兒童了解服藥真正原因

若遇上小朋友抗拒服藥，家長亦應保持冷靜，通過對話去了解他們遇上的困難。小朋友的「抗拒」有很多種可能，可以是小朋友不懂得吞藥或者他們不明白為何要服藥。若是前者，家長可以與醫生商量用藥的安排及學習如何教導小朋友吞藥。若是第二種情況，家長便須要把當中的原因好好解釋，給予小朋友一個正確的觀念。試過有小朋友向醫生反映以為服藥是因為自己頑皮，須要用藥物控制自己。這種誤解很容易導致小朋友對藥物懷有一種負面的標籤並抗拒服藥。幸好通過醫生的解釋，小朋友明白了使用適當的藥物能協助他們更好地對抗ADHD的病徵，便不再抗拒。

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制定個人化時間表以模擬上學情況

除了藥物治療，家長們也希望在其他層面上，讓ADHD兒童在家學習期間，即使未能循規蹈矩，也能「坐定定」依然學習，避免影響學習進度。究竟家長們在這段停學期間，如何管理子女的學習及遊玩時間呢？這可能要花點心思了。家長不妨多加陪伴或提點，或是為他們編制個人化時間表，模擬上學的情況，減低無法回校的影響。

遊戲形式「放電」有益身心

另一個家長相當關注的問題，是ADHD兒童特別須要「放電」，但為怕感染，卻又不能經常外出，那究竟應該怎麼辦？首先，家長應向小朋友解釋，這段時間無法出街的真正原因，如果時間許可，不妨選擇在閒日到郊外遊玩，減低接觸人群之餘，亦可讓小朋友接觸大自然。此外，近年有些電子遊戲，可以一邊活動身體，一邊「過關」，家長何不利用這些嶄新方式，藉此讓他們運動健體，可謂一舉兩得。

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此外，家長可趁著這段停課日子，讓ADHD子女學習平日鮮有接觸的事物。我們要明白，ADHD兒童各有特質及喜惡，嘗試按他們需要，拓展他們的興趣，更深入地認識這些知識，畢竟學習不只局限於課堂的知識，這些另類學習，對他們突破框框及自學能力等，都有積極的作用。

最後溫馨提示ADHD學童家長，疫症期間，與子女在家中「困獸鬥」，難免有激氣之時，但家長必須平心靜氣，才能與子女共同適應，找到最佳的在家學習模式。

以上內容僅供參考，所有預防及治療方法都有不同的成效、副作用及風險。如有懷疑，請向主診醫護人員查詢。

作者簡介︰

張正平醫生為精神科專科醫生，香港大學名譽臨床助理教授。

姜源妮博士為註冊臨床心理學家，先後任職衛生署及香港中文大學，為發展遲緩、自閉症、特殊學習障礙、行為或情緒問題之兒童及青少年提供評估及治療服務。