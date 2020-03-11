【小一派位】去年獲派首三志願成功率均上升　九龍城網升近1成6

小一統一派位結果將於6月6日公布，教育局早前公布，根據自行分配學位註冊後的學生人數統計，預計參加本年度統一派位的人數約為29,133人，其中約400個屬跨境學童，整體較去年同期的申請人數增加約400人。 教育局剛於昨日（10日）公布《2019年度小一入學報告書》，發現去年全港各校網獲派首三志願的成功率均上升，更有校網全數100%獲派首三志願，而成功率最低的校網為40網深水埗及長沙灣，獲派首三志願的考生只有55.4%。

統一派位階段，全港劃分為36個校網，家長要根據住址所屬的校網，填寫選校志願。當中會分為甲部和乙部，甲部有10%學位不受校網限制，只可填寫3個志願，而乙部有90%學位受校網限制，家長只可替子女選擇所屬學校網的學校，共有30個志願可以選擇。

以下是根據2019年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最高及最低的十個校網：

翻查過去兩年各校網的派位數據，2018年97校網，即長洲及索罟群島的學生有72. 7%獲派首三志願，而在2019年則上升即100%，亦即全數學生獲派首三志願。熱門校網如41網的九龍城，獲派首三志願的成功率由2018年的52.7%上升至2019年的68.6%，升幅達15.9%，而首三志願成功率最低的校網則為40網深水埗及長沙灣區，為55.4%，但相對2018年的54.7%，也有0.7%升幅。

東涌人口持續增加

隨著東涌的私人屋苑及公屋落成，該區適齡學童人口不斷上升，98網乙部申請人數由2017年的149人，大幅上升至2018年320人，今年更增加至409人，獲派首三志願的學生由2018年的82.8%，上升至82.6%。

受到新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，全港學校自2月起停課，直至4月20日或分階後復課，至於6月6日公布的派位結果會否受疫情影響而有變動，教育局回覆查詢時指，統一派位結果將於本年6月6日公布，會密切留意新型冠狀病毒感染情況的發展，如有需要，會作出相關應變措施。

以下是根據2018年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最高及最低的十個校網：

*資料來源：2019年度小一入學報告書

【Ken Sir升小選校答問大會】全港官津校網分析 直私面試貼士

報名日期：3月9日起（逢星期一可報一周後活動）

活動日期﹕3月16 - 3月31日（星期一、三、五）

活動時間﹕20:00-20:45 或 21:30 -22:15

活動場地﹕Zoom應用程式

活動講者﹕Ken Sir（兒童發展及升學專家）

活動收費﹕$100 /位

每場名額﹕10位/每場

對象：子女就讀N班至K3家長

報名詳情：

Ken Sir【小學11校網 – 中西區 】 官津及直資私立小學答問大會

日期：2020年3月16日(一)

時間：15:00 - 15:45 或 20:00 - 20:45

即按報名連結

Ken Sir【小學12校網 - 灣仔區 】 官津及直資私立小學答問大會

日期：2020年3月18日（星期三）

時間：15:00 - 15:45 或 20:00 - 20:45

即按報名連結

Ken Sir【小學34及35校網 – 土瓜灣及紅磡區 】 官津及直資私立小學答問大會

日期：2020年3月16日（星期一）

時間：16:30 - 17:15 或 21:30 - 22:15

即按報名連結

Ken Sir【小學88至91校網 - 沙田區】 官津及直資私立小學答問大會

日期：2020年3月18日（星期三）

時間：16:30 - 17:15 或 21:30 - 22:15

即按報名連結

直資及私立小一面試貼士

活動日期﹕3月20日

活動時間﹕19:45 - 21:00 或 21:30 - 22:45

活動場地﹕Zoom應用程式

活動講者﹕Ken Sir（兒童發展及升學專家）

活動收費﹕$280 /位

名額﹕6 位/每場

對象：子女就讀N班至K2家長

即按報名連結