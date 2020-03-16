【荷花BB 展】受疫情影響首次轉為網上BB展　推介十大抵買平貨

原定2月尾於會展舉行的2020「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」，因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）延期至5月8-10舉行，礙於不少家長及準爸媽擔心疫情減少外出，主辦單位荷花集團決定於3月20-22日舉行第一屆網上BB 展，推出超過200個熱門品牌，更有筍貨低至3折至半價起。多次參加BB展的綿綿媽及孕媽Kami認為現階段安全及健康更重要，對網上BB展均表示歡迎及支持，並準備入貨。我們率先為大家精選十大抵買筍貨，讓家長輕鬆購物在家中。 (圖片由受訪者提供)

今次大型網上BB 展集多個嬰幼兒用品參展商，展出超過200個熱門品牌，當中包括不同品牌的嬰兒床、嬰兒車、奶粉奶瓶、嬰幼兒食品、抗菌清潔品、營養補充品，到媽媽坐月調補及教育學習產品等。當中有貨品價格低至3折至半價，而且大量產品套裝更加送豐富贈品，於網上購物滿$1,000可享送貨上門服務。

孕媽媽Kami：網上買方便很多

育有歲半女兒的Kami現時懷孕28周，已有四次參加BB展經驗，她表示最想在BB展買嬰兒食品及零食給要剛加固體食物的大女兒，而臨近預產期將希望買到新生嬰兒產品，今次網上BB展，她考慮購入新生兒寢具清潔孖寶、夏季HALO初生防窒息包被睡袋套裝。

對於今次BB展轉到網上舉行，她說：「現在出街都很危險，網上買方便很多，對於不能出街的媽媽來說，可以送貨到家，省卻拿太多太重的辛苦也很好。」

綿綿媽媽：最想買消毒用品

育有近兩歲兒子的綿綿媽媽過去參加過 4次BB展，最喜歡買日用品如濕紙巾、BB果蓉，bb米餅及通粉等等。對於今次網上bb展，她表示最想買是適合小朋友用的消毒用品，她說:「見到白因子消毒噴噴套裝，比平時平差不多$100；另外ulmuka烘乾消毒煲套裝，平時要2000多元 , 現在1000元就買到。」

她認為網上BB展好處是不用與人迫，可以留在家中慢慢看，更方便於看所有產品，她說:「不用怕行到脚累，買完直接送到家中，不用自已拿，方便好多，但唯一缺點是看不到實物。」但由於綿綿媽自從生了兒子後，也習慣上網買，所以對她來說影響不大。

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第一屆荷花網上BB 展

日期：3月20-22日 網站：https://store.babyexpo.com.hk/

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