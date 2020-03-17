【肺炎停課】復課無期多校或取消考試　校長：取消暑假不可行

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，全港學校已停課接近2個月，行政長官林鄭月娥今早（3月17日）在行政會議前表示，中小學如期在4月20日復課「已經無可能」！在上月尾教育局局長楊潤雄曾在記者會表示，最早復課日期為4月20日，當時不少學校也預計需取消各種特別日子和試後活動補課，而暑假亦需延後一至兩星期，但現在復課無期，期末考試是否取消？學生會否冇暑假？

有機會取消考試但不會取消暑假

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育回應記者查詢時指：「教育局將於3月下旬召開記者會宣布復課或繼續停課的安排。以我初步的想法，如到5月中，小學仍開不了學，我相信取消評估是一個考慮的選項。」

而至於坊間有傳取消整個暑期的做法，林校長認為不太可行，因為學校需要安排一個時間給老師休息，到8月中旬，教師就要安排9月開學的事宜，所以整個暑假用來補課是有困難的。至於家長擔心的「重讀」問題，校長認為更可行做法是本年度未完成的課程，與下學年的課程結合，達到學校應該掌握的學習內容。

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復課改半日制避午膳 口罩儲蓄只夠一星期

雖然目前復課無期，但佛教中華康山學校卻沒有鬆懈，一直為確保復課後同學有足夠物資而努力，除了小童口罩外，學校積極為同學採購及準備各類防疫裝備，包括護目鏡、酒精搓手液及口罩暫存盒。不過口罩價格仍然高企，該校職員在港島區藥房採購一盒50個的口罩售$250，平均$5一個，價錢昂貴之餘，貨源也極少。

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計劃復課後半天上課

校長馬中駿更分享復課後的特別安排，包括復課後實施上午校時間表，以減少口罩的用量及午膳傳播的風險，不過該項提議需待法團校董會及教育局批准；考試則由6月初延後至7月初，增加一個月的教學時間，並於8月底提早復課。不過復課最大難題仍是學童口罩儲蓄，保守估計現時學校口罩數量，只能供應全校同學使用一星期。

浸信會天虹小學馮耀章校長指，早前教育局公布最早復課日期為4月20日，已預期會分階段進行，由高中、初中、高小到初小，學校已預計會將考試延遲，並取消試後活動作補課。「若復課日期再延遲至5月中甚至5月尾，一至四年級及六年級方面，就要再衡量將時間用來考試，或是追回課程，至於五年級的呈分試除非教育局宣布取消，否則仍會繼續考，教幾多考幾多，相信老師及學生也可以處理到。」

預計延遲1至2星期暑假

馮校長強調取消暑假的機會不大，多間學校的校長也傾向延長1至2星期的暑假。「一來學生在炎熱的天氣下很難專注上課，此外老師7月亦要總結剛完成的課程，回一回氣，8月中又要再為新學年做準備，老師也要休息，因此不可能用整個暑假來上課。」馮校長稍後會再開會商討，而待復課日期確定後，會再向家長發通告，他強調：「小學復課與否仍存在很大的問號！」

私立小學救恩學校（小學部）校長林克忠表示，明天下午校內的主任會商討小五呈分試的的問題。「另外，我們本來已通知家長：暫定如果四月尾復課，我們遲一星期放暑假，但是現在要再重新規劃。」

至於幼稚園方面，聖公會聖巴拿巴堂幼稚園鄧雪堯校長指，學校在停課期間一直進行網上教學，她說：「其實唔太Prefer延遲暑假，因為按影片的教學進度, 復課前都會教完這個學期的知識，當然見不到學生，較難知學生的進度，明白有基層因資源問題未能應付網上教學, 都只能盡力做，亦聽到家長壓力爆煲，而學校會持續開放校舍。」