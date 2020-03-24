【新冠肺炎】疫情下不用到街市逼　推介媽媽4大訂菜網站

受到新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，很多家庭都選擇避免外出吃飯，改為留在家中自己煮。不過，要煮飯亦要買餸，外出街市或超級市場經常人逼人，唔想逼，亦可以直接網購食品！網購急凍食品就聽得多，原來連新鮮蔬菜都可以網購！

1.青協有機農莊

青協有機農莊旗下的有機網店提供送貨上門服務，售賣各種有機蔬菜及水果、有機香草、有機乾貨、天然飲品、香草盆栽等等，有機蔬菜及有機產品皆是每天即摘，非常新鮮。

購買者可以直接於網站訂購及用信用卡付款，購買最低訂購金額為折扣後$120，購買金額$120 至 $250 需加運費 $35，買滿$250以上免運費。而送菜安排方面，香港島地區將於逢星期三及五送貨、九龍及新界地區將於逢星期一及四送貨，離島、馬灣及偏遠地區暫不設送貨服務。一般送貨時間為早上10時30分至下午5時。

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2.VMO 蔬菜統營處

蔬菜統營處為廣大市民提供本地優質蔬菜，如信譽蔬菜、有機蔬菜和水耕菜。早前推出「本地魚菜直送APP」，讓大家可以透過手機應用程式購買新鮮蔬菜。購買最低訂購金額為$250，大部分都無須運費， 每個地區的送貨日子皆有所不同，詳情可以留意應用程式內的資料。離島、馬灣及新界偏遠地區暫不設送貨服務。

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3.Jou Sun 早晨

《Jou Sun 早晨》是香港首個網上農墟市集，與其他網購蔬菜網站不同， 《Jou Sun 早晨》不設倉庫，改為與超過35個農場和進口商直接合作，客人下單的貨品每天都會直接從進口商、食物工場和農場等地方提取。大家可以買到新鮮、時令、優質的蔬菜，亦有不少本地食材，如新鮮雞、全天然豬肉和優質魚場沙巴躉等。買滿$200即可免運費，詳情請瀏覽《Jou Sun 早晨》網站。

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4.開心花園農莊

開心花園農莊讓大家可以在網上直接訂購本地新鮮蔬菜、沙津菜、進口產品，款式非常多，除了可以在網站訂購，亦可以直接於Whatsapp下單。不同地區免費送貨的要求不同，詳情可以瀏覽開心花園農莊的網站。

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網購蔬菜非常方便，很多人買餸時會為了湊夠「免運費」而「一次買幾日餸」，但是長放食材會令營養流失和變壞，貯放不當更有機會導致食物中毒！即看註冊營養師Annie Lee的小貼士，教你延長食物保鮮期兼鎖住營養。

塞爆雪櫃可能會食物中毒

別以為將一星期的飯菜通通塞進雪櫃，便可以100%保鮮抗菌！其實雪櫃長期塞爆的話，冷空氣便無法流通，未必能保持4°C的最佳抑菌溫度，加上不時開開閂閂，都會令雪櫃內的溫度反覆變動：假設室溫約18°C，每打開雪櫃10秒，其溫度便會上升約5°C，雖時間甚短但也足以滋生細菌，甚至令食物變質腐壞，增加食物中毒的風險！

還有更多影響雪櫃保鮮的因素，點撃圖片看解決方法：

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冰鮮食材可延長保鮮期

很多人都習慣將食物放在4°C的冷藏格（或稱「下格」），但有見近日市民偏向買大量食材回家存放，為延長蔬果、肉類海鮮的保鮮期，註冊營養師Annie Lee便建議買回家後立即洗淨瀝乾，放入-18 °C冰格保存，拿出來解凍再烹調的時候，營養價值更與剛買的時候相差不遠！

註冊營養師Annie Lee

Annie補充，很多新鮮根莖類蔬菜如粟米、西蘭花、蘿蔔等都可以這個方法冰鮮，不只做到抑菌保鮮，維他命C及其他營養都不會流失太多。

至於肉類也是同樣做法，她建議大家將肉類買回家後，先洗淨去除血水，然後瀝乾水份，並放入保鮮袋冰封。但必須留意的是，切勿將肉類煮熟後再放入冰格，因為解凍的時候有機會滋生細菌。

很多新鮮食材都可放入冰格保存，但切勿事先煮熟。（unsplash）

真空保鮮有助食物防腐

近期流行真空保鮮食物，原理是抽出包裝容器內的空氣，以防止食物氧化和接觸到微生物，延長食物的保鮮期。

隨著真空保鮮普及化，市面不難看到真空即食餸菜包和預先醃製食物。

真空保鮮法是可行的，因為食物腐壞的主因正是空氣氧化和接觸到空氣中的細菌。 註冊營養師Annie Lee

Annie指出，真空法確實有助食物保鮮，畢竟食物腐壞的主因正是空氣氧化和接觸到空氣中的細菌，比起單用保鮮袋封存，更有效防止食物變壞。但她又提醒大家，在家真空保鮮時未必做到像食物工廠般專業無菌，因此還是盡快食用，或者使用真空袋後放入冰格，加強保鮮效果。

近期亦流行家用真空保鮮機，讓市民在家自製真空保鮮食物。（GettyImages）

只要一旦接觸空氣，就有細菌滋生的問題，所以除了要留意以上保鮮食物的Tips，最重要還是處理食物和進食前都要勤洗手，以及利用一些食物貯存小工具，避免將菌食入肚！