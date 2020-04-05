【肺炎停課】精選小孩放電神器　訓練手眼協調　避免家中困獸鬥

因新型冠狀病毒肺炎COVID-19）影響，全港中小學及幼稚園停課多月，小朋友長期困在家中無處發洩精力，不時會「搞搞震」令父母頭痛！ 以下精選幾款不同活動程度的玩具，可讓小朋友在遊戲中訓練專注力和手眼協調，放電兼促進親子關係，告別停課「困獸鬥」！

動物疊疊樂（HABA）

Level 1 動物疊疊樂

這款桌遊可謂動物版層層疊，色彩繽紛的動物造型非常可愛，適合2-4人、4至10歲的小朋友玩，訓練小朋友的肌肉發展、專注力和手眼協調。

動物疊疊樂一共有7款動物如企鵝、綿羊、猴子、刺蝟，開始時將每個玩家先拿7隻動物，並將大鱷魚當地基。每人輪流擲骰，按指示將動物疊上，鬥快將手上的動物用完。

Level 2 氣墊球機

氣墊球機是很多人的童年回憶，看著半漂浮的氣墊球快速滑動和反彈，總有莫名的興奮感！現在市面上推出很多家用氣墊球機，幾百元便可買到入門迷你版，跟小朋友在家玩到夠本，同時考大家反應和肌肉協調。

這款氣墊球機可組合摺疊，方便收納而且USB充滿電後可玩30分鐘。（STARCO）

另一款爸爸媽媽的經典遊戲——扭扭樂！玩家必須按指令，將手腳放在指定顏色位置，過程必須手腳並用，保持身體平衡不跌倒，對小朋友肌肉的靈活度、柔韌度和協調力有一定要求，想益智一點，父母不妨自製生字卡放在顏色圈上，增加趣味之餘又可讓小朋友學字。

派對必玩的扭扭樂，相信大人和小朋友都樂此不疲！（toysrus）

派對必玩的扭扭樂，相信大人和小朋友都樂此不疲！（toysrus）

Level 4 彈彈床

沒有小朋友可抵抗彈彈床的誘惑！與其讓他們跳壞家中的床和梳化，不如買一張安全又可摺疊收納的彈彈床，讓小朋友盡情放電！

父母選購彈床時，除了要留意家中的樓底高度和可擺放面積外，亦要留意彈簧材質，最好有防護網和扶手的設計以確保安全，而小朋友玩彈彈床時也必定要有成人陪同，以免發生意外。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/03)

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