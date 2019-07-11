《媽媽B啊》 學行兒童該注意的家居安全 準備好讓寶貝四處亂撞

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嬰兒的首十二個月是成長發展的高峰期，每天也在變化，每個月也會學懂一些新技能，所謂「七坐八爬九長牙」，學者稱之為成長里程碑（developmental milestone)。成長里程碑大致可以分成三大類，包括語言發展，行動發展和情緒發展。兒科醫生也會適度利用這些里程碑來測量嬰兒的發展和成長速度，確保嬰兒正常健康。

四至七個月開始，嬰兒會對環境產生好奇，喜歡探索。慢慢學會翻身、坐起身、爬行，以及四圍拿東西敲打或放入口。八至十二個月，嬰兒的活動能力會變得非常強，可以用手指尖拿物件（Pincer grasp) 、站立，甚至是行走。

這些都是參考，並非絕對，因為每個嬰兒也是世上獨一無二的，成長和發展速度固然有快有慢，某些嬰兒較快達成某些里程碑，某些里程碑較慢達成。

媽媽們應有備無患，在寶寶學會自己坐起身開始，就把所有抽屜和移門用安全鎖鎖起，以防寶寶夾到手指；軟膠防撞角套包起家中所有寶寶可以到達的角位；還有設置護欄，避免寶寶進入廚房、廁所、露台這些高危地方。

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我不提倡為了免除寶寶受傷機會，架起一個小小的圍城限制寶寶的活動空間。合理的活動空間，配合恰當的安全措施，寶寶仍然可以安全地探索，有助學習和加強身心健康。

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)