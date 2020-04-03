【免費入動物園】網上直播了解動物生態　走進全球十間人氣動物園

受到新型冠狀病毒肺炎COVID-19影響，幾乎所有香港娛樂場所都需要關閉，小朋友亦盡量不應該離開家中。不過留在家中第二個月，可以玩的已經玩過，可以怎樣辦？有動物園及水族館就在疫情期間開設網上直播，讓小朋友可以在家中都可以安坐家中看到動物的生活百態。

1.日本鹿兒島市平川動物公園

日本鹿兒島市平川動物公園（Hirakawa Zoological Park）每日會分2個時段直播白​​虎以及鯨鯊的生活，白​​虎直播時間為香港時間08:00 - 15:00，而鯨鯊直播時間為香港時間08:00 - 20:00。

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2.英國愛丁堡動物園

英國愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）每日有不同種類動物的直播，包括樹熊、企鵝、老虎等，動物園更安排專家在線上解答問題，小朋友可以和專家互動，了解更多知識。

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3.美國聖地亞哥動物園

美國聖地亞哥動物園（Sandiego Zoo）則有會直播樹熊、貓頭鷹、北極熊以及企鵝等的動物的生活。

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4.美國辛辛那堤動物和植物園

美國辛辛那堤動物和植物園（The Cincinnati Zoo ）是美國第二個古老的動物園，每日會直播河馬、海牛、甚至河豬等罕見的動物。

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5.美國休士頓動物園

美國休士頓動物園（Houston Zoo）在每日香港時間20:00 - 09:00 直播6個動物的生活，包括犀牛、長頸鹿、大猩猩、大象等。

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6.美國阿特蘭大動物園

美國阿特蘭大動物園（Zoo Atlanta）會在當地下午直播不同海洋生物的生活，包括水獺、企鵝、海獅以及水母等。

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7.美國喬治亞水族館

美國喬治亞水族館（Georgia Aquarium）會於當地下午直播不同海洋生物的動態，當中包括：水獺、企鵝、海獅以及水母等等。

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8.美國蒙特雷灣水族館

美國蒙特雷灣水族館（Monterey Bay Aquarium）設有10個動物的直播，包括珊瑚魚、水母、企鵝、海獺等動物，網上直播時間為香港時間14:00 - 02:00。

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9.美國 Elmwood公園動物園

.美國Elmwood公園動物園（Elmwood Park Zoo）每日會定時直播各種動物的生活，包括長頸鹿、鴨 、鸚鵡，甚至連蜘蛛、蜥蜴等都有！

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10.澳州威瑞比野生動物園

澳州威瑞比野生動物園(The Melbourne Zoo and Werribee Open Range Zoo)每日會直播園内各種生物的生活，包括袋鼠、雪豹、針鼴等等。

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