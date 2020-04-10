【培養興趣四】用三個小技巧　培養孩子學習興趣｜Karen 教養信箱

我們今時今日當父母真不是一件易事。尤其是在疫情期間，父母都在家中身兼老師的角色，盡量付出時間和精力去教導孩子學習新知識，可說是難上加難。為了讓孩子視學習為己任，我重視培養孩子的學習興趣，而我應用了以下三個小技巧。

專注力培訓

我和老公一向都有意識去培育孩子的學習興趣。因此，當兩歲的大兒子入讀幼兒班時，我們一家人到兒童用品店選購合適的書桌和椅子，一方面給予孩子選購的參與度，另一方面為孩子學習安排固定的地方。重點是當孩子為自己準備好一個專屬學習空間時，他們就開始認清做功課和溫習是自己的責任。

另外，父母應引導孩子在學習前準備一張無雜物的書桌和一些必需的文具(例如： 鉛筆和橡皮擦)，目的是將桌子保持簡單整齊，從而避免孩子分散注意力到別的東西(例如： 玩具、繪本和電子產品)。最後，孩子的專注力是有限的。對於四歲的女兒來說，她只能保持精神集中在15至20分鐘內。因此，我會讓孩子有10分鐘休息時間做一件他們喜歡的靜態活動(例如： 畫畫、填色和閱讀)，再繼續學習。最重要的是讓孩子懂得學習是生活中的一個不可或缺的部分，而非他們的全部。因此，他們就可在無壓力的氣氛中輕鬆學習。

記憶力訓練

老公早在他自己學生年代就開始學習記憶法，他多年都運用記憶法來幫助自己考取好成績和獎學金，更開辦成人記憶法課程。當了爸爸的他專研一些親子活動和記憶遊戲，有助孩子學習以圖像聯想的方式來掌握新知識和新技巧。

另外，老公和我一起設計具組織和分類元素的活動(例如： 將不同的垃圾分類再放到回收箱)和遊戲，從中讓孩子把握將不同的新概念有系統地組織和分類來方便自己去記憶。最後，老公深知恆常的練習對提升記憶力是非常重要。因此，他因應孩子的興趣來度身訂造一些以遊戲為本的記憶練習，每天只需花大約10分鐘，就可以透過遊戲來加強孩子運用記憶法的技巧，更有助優化大腦的記憶功能。

成長性思維

當女兒出生後，我閱讀卡蘿．杜維克(Carol S. Dweck) 博士《心態致勝：全新成功心理學》一書。她研究的成長性思維(Growth Mindset)改變了我對能力是與生俱來固定特質的觀念。我開始相信每個人都可透過努力和堅毅而擁有無限的學習潛能。自此以後，我在家營造一個「人人都能學」的正面氣氛。為了讓孩子真正地享受學習過程，我和孩子一起將學習焦點放在成長和進步上，而非分數和成績。

另外，父母應將「擁抱挑戰」的特色融入家庭的教學環境中。父母可用心觀察孩子學習上的起跑線，並鼓勵孩子接受不同的挑戰，從而讚賞孩子在學習過程中所表現的堅毅和進步。最後，父母應以一種「從錯誤中學習」的激勵方式，教導孩子大腦的可塑性、示範成長性思維所帶來的改變和訓練成長性思維中正面的自我對話(self-talk)，讓孩子看見自己邁向成功的潛能。

父母的育兒角色是相信孩子是有能力的。即使父母此時此刻有機會發掘不到孩子的潛能，也不要放棄給予自己一個正面的心態去相信孩子將來會經過無數次的失敗和挫折而獲得最後的成功。希望今次的分享會讓更多父母認識到不同的教養技巧(http://bit.ly/kny-parenting-01) 。下一次就讓我分享如何培養孩子的運動興趣吧！

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。