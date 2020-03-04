【停課】不沉迷手機電腦　推介3個家中親子玩意｜Karen 教養信箱

為了全民抗疫，停課時間變得愈來愈長，孩子經常留在家裡不但缺乏了戶外活動的機會，而且需要用多些時間於線上學習，這容易使孩子沉迷手機電腦。相信家長們正絞盡腦汁找辦法去減少孩子的螢幕使用時間。

這確實是一件非常困難的事。家長一方面不想孩子沉迷手機電腦，另一方面又不想他們跟不上學習進度。究竟家長可以怎麼辦才能兩全其美呢？在家的線上學習既然是學校安排的，家長當然就要盡量配合，發揮家校合作的精神。因此，家長只可以減少孩子學習以外的螢幕使用時間。

家長若想孩子不迷電子產品，便要安排多些親子活動，有時動態來讓孩子開心放電，有時靜態來使他們發揮創意。今次讓我分享三個在家中孩子喜愛的親子活動吧！

1. 大肚相撲

運動量: 💪💪💪

長期留在家裡，活潑的孩子都想有多些活動的機會。最近，我的兩個寶貝常常都要求玩「大肚相樸」遊戲。他們為此遊戲改了這有趣的名字，是因為我們會將軟綿綿的枕頭放到衣服裡讓大人孩子都有一個「大肚腩」。每次遊戲只有兩個人坐在床墊上，用個「大肚腩」將對手推倒。由於玩這遊戲時我們都有些碰撞，所以安全措施要做足。我們首先會一起準備一個安全的遊戲場地 (例如：放上大量床墊、枕頭和棉被) 。另外，我們會設定些遊戲規則 (例如：不可用手推人及不可用腳踢人)。最後，我們會安排其中一個家庭成員做評審，讓兩位遊戲者都在公平公正的情況下玩。「大肚相樸」不但讓孩子在家裡放放電，而且使他們學會守規則和聽指令。

2. 創意迷宮

運動量: 💪💪

自從孩子們兩歲大，我就開始和他們玩「創意迷宮」。以前的我獨自一人設計迷宮，而孩子就會在迷宮中穿越彩色的紙條、爬過紙製的隧道和跳上特定的終點。現在，孩子們都長大了。「創意迷宮」成為了我們花上一兩個小時的創作玩意。哥哥和妹妹一起設定故事背景、場景佈置和遊戲任務。例如：他們會定故事背景為森林大會，不同的動物要帶自己喜愛的水果去參加盛會。因此，他們用各種各樣的紙條將走廊佈置成森林中的花草樹木作場景，並將不同的水果玩具放在當中。而他們的遊戲任務就是在迷宮中尋找水果並到特定的終點參加森林大會。「創意迷宮」提供了一個機會給家長和孩子發揮無限的創意，更讓家長學習放手做孩子最好的合作夥伴。

3. 成長相簿

（圖片：getty image）

運動量: 💪

當孩子開始入讀幼稚園之後，我就覺得時間過得很快，而孩子長得更快。我開始動手為孩子製作一本又一本的「成長相簿」，有助我細味他們一些成長的趣事，並留下我們很多快樂的回憶。在整個製作過程中，孩子的參與度很高。例如：六歲的哥哥會寫簡單的句子和畫畫來記錄當日的活動，而四歲的妹妹會剪相片和貼貼紙來美化「成長相簿」的每一頁。重點是家長和孩子一起動手做出來每一本「成長相簿」將會成為孩子喜愛閱讀的繪本。

每個親子活動，孩子能不能積極參與其中？他們會不會享受整個過程？孩子能不能從遊戲中學習？我們若想取其好處，家長與孩子之間的互動便是關鍵。最重要的是家長應懂得適時放手，盡量避免在親子活動中將自己的意見及想法強加於孩子身上。希望家長和孩子留在家裡都可以多安排不同的親子活動，使孩子都不沉迷手機電腦吧！

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。