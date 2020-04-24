【新冠肺炎】病毒會存活在多種不同物品表面　媽媽回家外出要注意

受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在本港看似有緩和趨勢，但各位家長千萬不可以因此掉以輕心，皆因外地還一直有新增個案，當封關解除以及復課後，又會面臨新的挑戰！我們肉眼看不出病毒的蹤影，所以要了解一下病毒有機會出現在那些日常用品當中，繼而提醒自己觸摸這些物品後要注意衛生，而日常用品也要保持清潔消毒。

最危險竟是外科口罩

發表在世界最權威醫學期刊之一《刺胳針：微生物》（The Lancet: Microbe）期刊上的一項由香港大學醫學院公共衛生學院做的研究，發現COVID-19病毒基本上可以在各種常見表面存活幾個小時、甚至幾天以上，而其中最可怕的就是外科口罩外層。病毒可在其表面存活７天。

研究團隊把溫度控制在一般日常的室溫 22℃、濕度 65% 的環境下，在不同的表面上滴上病毒的溶液，綜合是次研究及其他專業文獻，以下是不同物品上的病毒存活期。

按圖即睇新冠肺毒存活在16種物品表面的時間：

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工作和外賣要注意

上述研究可得知，紙製品存要一定風險，因此在辦公室要在傳遞文件時，也建議要戴上口罩，在觸碰紙張文件後，也避免觸碰眼睛、鼻、口及盡快洗手；外賣自取或送上門，都可以在門外先把食物放進餐盤進屋，不要把外層包裝帶回家，購物後亦然。

參考資料：Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：