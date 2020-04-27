娛樂圈5大新手好爸爸　為迎接BB回家羅仲謙古巨基親手砌床

楊怡上星期四宣布誕下囡囡小珍珠，榮升新手爸爸的羅仲謙在太太坐月子的時候，包辦所有傢具的安裝工程，讓楊怡「享受女皇般的生活」。除了羅仲謙，同樣於早前榮升新手爸爸的古巨基亦親手組裝尿布檯，他表示這是「新手爸爸給兒子親手造的第一份禮物」。其實娛樂圈很多新手爸爸在孩子出世後都會全心全意仔女付出，今次我們盤點娛樂圈5大新手好爸爸。

羅仲謙

羅仲謙早前宣布太太楊怡誕下囡囡小珍珠，榮升新手爸爸的他在太太坐月子的時候，包辦所有傢具的安裝工程，楊怡表示羅仲謙工作後回家幫忙砌嬰兒床，「雖然很累，但卻十分享受」。新手爸爸為了孩子成長得健康，累一點都值得！

+ 5 + 4 + 3

古巨基

於今年3月榮升新手爸爸的古巨基亦是個新手好爸爸，早前他上載了一段親手組裝尿布檯的片段，表示「為了迎接小B仔，網購了嬰兒Changing Table，是要自己組裝的那種。一邊看說明書一邊組裝，是我這個新手爸爸給兒子親手造的第一份禮物」，雖然囝囝剛剛出世不久，但他決定要將組裝過程拍下來，給兒子長大後看。

+ 7 + 6 + 5

鄭嘉穎

陳凱霖和鄭嘉穎的兒子Rafael去年情人節出世，榮升新手爸爸的鄭嘉穎變身為住家暖男，即時工作繁忙依然會抽時間陪伴囝囝，亦會在Insatgram發佈囝囝的成長點滴，完全是個貼心好爸爸。

陳展鵬

陳展鵬和單文柔的女兒小豬比去年出世，陳展鵬即使工作繁忙，亦無阻他成為好爸爸。他曾經表示「返到屋企見到b小豬比又開心哂」，亦會在大節日暫停工作陪伴女兒外出遊玩。

+ 3 + 2

陳柏宇

陳柏宇自從榮升新手爸爸後，完全變身成為晒女狂魔，不但在自己Insatgram 貼出囡囡Abigaill的成長點滴，更為囡囡開設Insatgram帳號，貼出囡囡的照片和片段。陳柏宇亦為女兒減少自己花費，改為以女兒需要為先。