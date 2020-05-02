【夫妻的世界】7大超有共鳴金句　揭示離婚妻子心聲

韓劇《夫妻的世界》最近熱播，劇集中金喜愛和朴海俊的夫妻關係破裂，劇情非常緊湊，在韓國和香港揭起一陣煲劇熱潮。劇中有不少金句說出愛情的關係，以及女性對於離婚的顧慮，不少人表示非常有共鳴！

1.「女人不是不會外遇才沒有出軌的，只是作為夫妻，我們必須遵守誠信，才有所克制的。」

池善雨在發現老公李泰吾出軌後，選擇與老公好友孫在赫上床，以肉體出軌報復報復丈夫。池善雨說出「女人不是不會外遇才沒有出軌的，只是作為夫妻，我們必須遵守誠信，才有所克制的。」這句話被譽為劇集最出位的金句。其實出軌不是男人的專利，只是女人比男人更重視婚姻中的承諾，不是不會出軌，而是不去出軌。

2.「結婚並沒有那麼簡單，不是賭注下完，就能離開走人的遊戲；這是賭上我的人生，還有我兒子人生的很迫切的問題。」

很多女士結婚後誕下孩子，就像池善雨般，為家庭賭上了自己的一切，青春、愛情、事業和家庭，對於她們來說，離婚不能解決所有的問題，並不是單純離開走人就可以。這句話揭示了女士面對丈夫出軌，想離婚卻不敢離婚的無奈感。

3.「是我成就了現在這個男人，財力、背景、甚至連他的脾氣也是，我不想用離婚來抹滅過去至今我對他付出的所有努力。」

池善雨災診症時揭發了崔會長出軌的事，但崔會長的妻子卻說出這番說話。很多女士覺得離婚等於抹滅了過去的付出，即時知道對方出軌欺騙自己，亦寧願為了不讓過去付出的一切付諸流水以選擇啞忍。

4.「出軌一次的男人，免不了重蹈覆轍」

最新一集（第10集）中，閔賢書對著呂多景說出「出軌一次的男人，免不了重蹈覆轍」這一句話。其實很多女人都明白這個道理，但當遇上另一半出軌，往往又會被對方的甜言蜜語欺騙，有些亦會因為不敢離婚而選擇啞忍。但其實出軌的男人幾乎不可能只出軌一次。

5.「妳有信心當個離婚婦女嗎？現在離婚是很正常，但為什麼沒幾個女人會先說出自己是離婚婦女，妳不知道身為離婚婦女是多麽可恥的事吧！」

薛明淑對著池善雨說出以上一番說話，其中「妳不知道身為離婚婦女是多麽可恥的事吧！」這一句正正顯示了現今社會對於離婚婦女的看法，不論男人犯了多大的錯，女士有多麽堂堂正正，但社會輿論都是會對離婚女指指點點。

6.「只要妳不動搖就好，不過是一次失誤，只要妳原諒他、接納他就沒事了，妳也有小孩不是嗎？如果俊英也這樣，妳以為妳跟我會有什麼不同嗎？為了孩子的未來著想，你就得原諒他。」

李泰吾的媽媽對嘴池善雨講的一番說話，亦揭示了老一輩對於丈夫出軌的看法。李泰吾的媽媽亦曾經面對丈夫出軌，但她卻認為作為妻子應該要為了孩子的未來著想而原諒出軌的另一半。這句話亦顯示了為什麼很多妻子在得知另一半出軌後依然選擇原諒。

7.「結婚後的日子過著過著也是會變平淡，因為人生很長，但我不能忍受謊言，那才是真正的背叛」

面對出軌的丈夫，池善雨選擇直接正面對質。她說到婚姻生活會越來越平淡是很正常的事，但一段關係中存在欺騙，才是真正的背叛。其實很多夫妻會經常因為瑣碎事情吵架，但往往最容易導致關係決裂的一定是欺騙。