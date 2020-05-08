【母親節】專欄作家與插畫師合作　設計媽媽之最 Whatsapp貼圖包

今個星期日便是母親節，親子專欄作家屈家姸（Marina） 聯同本地插畫師bilibalawalala 設計十款「媽媽之最」WhatsApp 貼圖包，為默默付出的媽媽們打打氣。

Marina早前分別設計了抗疫繪本和能量卡，供家長們免費下載，好讓孩子免被負面情緒包圍。在這艱難時期，媽媽為照顧家人花盡心思，把最好留給家人，而她們的辛勞實在不足為外人道。Marina於是與本地插畫師bilibalawalala聯手設計WhatsApp 貼圖包送給大家，令每位母親也充滿正能量。

「媽媽之最」WhatsApp 貼圖包一套十款，每款表掦母親的特別能力，身為子女可以send 給媽媽，又或者send 給你身邊已為/ 將為人母的，鼓勵各位為母則強的媽媽們。

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「媽媽之最」十款貼紙卻展現十款技能，Marina表示貼圖包希望提醒各位媽媽，別把那麼多的期望和壓力，放在自己身上。若您做到三項或以上媽媽技能，經已非常了不起！當你收到三款貼紙，即PM Facebook page @alittlesomethingbymarinawatt，你將在收到一款意想不到的母親節限定WhatsApp 貼紙。

－使用iOS 的朋友，需要先從 App Store 下載「五色學倉頡 Online*」(*需為最新版本)，下載後不必於「五色學倉頡 Online」內進行註冊。接下來，利用 Safari 瀏覽器開啟以下提供的連結，輕按 “Add to iPhone”，此時，會彈出一個視窗詢問是否以「五色學倉頡 Online」開啟，選「是」，那就能在 Whatsapp 裡使用 「媽媽之最」whatsapp的貼圖。

－使用Android的朋友，先要下載 Whatsticker App，然後點擊以下連結，再點選「Add to WhatsApp」鍵即可。之後開啟 WhatsApp，就可以在貼圖位置，選擇「媽媽之最」貼圖包。

媽媽之最 WhatsApp sticker 連結：https://whatsticker.online/p/283735ZzB9GMh/HK/zh