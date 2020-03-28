【肺炎停課】推介抗逆好書　教孩子五個關於人生的教訓｜屈家妍

人在亂世、面對逆境，甚麼是你的心靈雞湯？作為母親，我需要一顆平靜的心，才能讓我以身作則教育孩子如何乘風破浪，在危難中成長。英國插畫家Charlie Mackesy的作品The boy, the mole, the fox and the horse曾榮登亞馬遜文學類圖文小說新書冠軍，而看過它三遍以後教曉了我和女兒五個關於人生的教訓。 【編按：作者及圖片提供為屈家妍】

問題一：你做過最勇敢的事情是甚麼？

問題一：你做過最勇敢的事情是甚麼？

她說： 我可以爬馬騮架

她說： 我可以爬馬騮架

解說：

去年，當時身高才110厘米的女兒在公園默默地觀察其他年紀較大的孩子成功爬馬騮架，而自己卻只有力氣完成一至兩級便從架上跌下來。面對失敗，她曾說過以後不再爬馬騮架，甚至從此不再去公園玩。然后，我和女兒幾乎每天早上都到公園練習，反覆嘗試。今天，她終於成功爬完整個鐵架，她亦因此引以為傲。

問題二：甚麼是成功？

問題二：甚麼是成功？

她說：好玩、開心

她說：好玩、開心

解說：對於她，成功的定義很簡單，就是令自已和身邊的人開心。

問題三：你長大以後想做甚麼？

問題三：你長大以後想做甚麼？

她說： 跳舞、運動

她說： 跳舞、運動

解說：因為她十分好動，我也常灌輸她多運動對身體好的概念，希望她長大以後能持之以恆，保持活躍的身心。

問題四: 你生命裡最大（最好）的發現是甚麼？

問題四: 你生命裡最大（最好）的發現是甚麼？

她說：朋友

她說：朋友

解說：有說，朋友是人生最美麗的相遇。似乎一個只有六歲的小女孩已經懂這個道理。因為停課的關系，不見了同學已經有一段時間。我想，很多孩子也在這個時候特別想念朋友。

問題五： 甚麼是愛️？

她說：就是兩個人kiss kiss 和抱抱！

問題五： 甚麼是愛️？

解說：女兒說圖畫中一個是我，一個是她！！ 因為停課緣故，每天跟女兒日夕相對。我想，除了偶爾忍不住對她咆哮一下之外，她應該感受到媽媽的愛。

像角落生物一樣，這本書為四個幾乎不可能成為朋友的角色（男孩、鼴鼠、狐狸與馬）營造一個奇妙互動互愛互助世界。我喜歡這本書深入淺出，更重要的是令家中六歲的女兒明白同理心的真蹄。不論我們的出身如何，我們面對的世界還是大同小異。表面看似幼稚，但這本書卻提醒我們：人生如逆旅，你我亦行人。

這是關於愛、成功和自然的故事──只要一息尚存，人生還是充滿可能。共勉之。

作者簡介：

屈家妍

從事企業及教育慈善公關十多年，現正修讀教育博士課程，望與女兒一起學習，共同成長。今年年初，我曾創作中、英文版的電子防疫繪本《給孩子的防疫繪本》，供學校和家長免費下載。