【肺炎停課】推介抗逆好書　教孩子五個關於人生的教訓｜屈家妍

人在亂世、面對逆境,甚麼是你的心靈雞湯?作為母親,我需要一顆平靜的心,才能讓我以身作則教育孩子如何乘風破浪,在危難中成長。英國插畫家Charlie Mackesy的作品The boy, the mole, the fox and the horse曾榮登亞馬遜文學類圖文小說新書冠軍,而看過它三遍以後教曉了我和女兒五個關於人生的教訓。

【編按:作者及圖片提供為屈家妍】