【防蚊】特別惹蚊因多食肉？咩血型最易畀蚊咬？專家咁樣拆解...

夏日炎炎，下雨潮濕，蚊子開始活躍起來，為防蚊叮，無論室外或戶外都要做足防蚊措施。網上有研究指肉食者比素食者更惹蚊，亦有說法指惹蚊原來與血型有關，究竟哪個說法正確呢？

被蚊咬後不但感到紅腫痕癢，更有機會感染由蚊子傳播的登革熱、日本腦炎等病症。而且，有實驗證實肉食者比素食者更易成為蚊子的覓食對象！

被蚊咬後不但感到紅腫痕癢，更有機會感染由蚊子傳播的登革熱、日本腦炎等病症。（盧翊銘攝）

網傳肉食者比素食者更惹蚊，因此台灣電視節目《流言追追追》請來台大昆蟲系大學生進行蚊子實驗，測試以上傳言。學生用吸管把50隻蚊放入養蚊箱，箱內同時放有兩個沾滿血的大棉球，血液棉球分別是由純素食者及肉食者提供。箱中蚊子因而猛烈進擊地往棉球吸血，實驗結果發現，肉食者的血棉球吸引了22隻蚊，而純素食者的血棉球則吸引了16隻蚊。專家指肉食者血液裡的ATP，三磷酸腺甘比較高，對蚊子而言有如味精，吸引蚊子來吸血，換句話說，肉食者更惹蚊。

按下圖看蚊子實驗結果：

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同時，亦有傳言指惹蚊與血型有關。傳言O型和A型血最吸引蚊子，不過「血型惹蚊」一直傳疑，更正確的說法是因為體溫高。流汗時血液循環快，體溫亦較高，成為蚊子的覓食目標！為免餵蚊，大家可以選擇合適的防蚊產品，不過就要留意以下幾點。

按下圖看防蚊產品使用建議︰

惹蚊人士另一選擇︰防蚊網

為免受蚊咬之苦，家中可以安裝易撕易貼的防蚊網，使用極方便。

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