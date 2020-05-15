荷里活眾女星居家防疫　終明白陪子女做功課有多痛苦：不是人幹的

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，歐美學校大多關閉、採遠距線上教學，讓平常忙於演藝工作的明星媽媽們，終於明白要盯小孩的課業有多麻煩，累得她們叫苦連天。

家裡有兩個女兒的Drew Barrymore，在接受NBC晨間新聞訪問時，坦言自己被弄得天天哭，因為她又要當家長、又要當老師、又要變成校長，幾乎沒有一刻可以喘息。

Drew Barrymore坦言自己被弄得天天哭。（《奪命狂呼》（Scream）劇照）

年過50還把自己練出一身肌肉的奧斯卡影后兼《007》「邦女郎」Halle Berry，也大嘆監督小孩功課真的不是人幹的：「小孩子都有一種『群性』，一看到旁邊25個小朋友在吃飯就會乖乖吃，看到旁邊25個小朋友在寫功課就會跟著寫，可是當你的小孩和你一起被關在家裡，沒有旁邊的那25個小朋友，你要自己想辦法讓他們聽話做事。」

另外一種讓人意想不到的狀況，是孩子們接受的教育與爸媽當年的系統差太多。身段窈窕性感不減的Jennifer Lopez（J.Lo），最傷腦筋子女們學的數學推算方式和她以前學的相去太遠，每一次被問問題，還要先搞懂到底現在數學算法是何種思考路線，與不少台灣父母的痛苦類似。

意大利性感美魔女Monica Bellucci則砲轟前夫Vincent Cassel都不太分擔教兩個女兒功課的責任，她一打二很吃力，認為Vincent應該要來幫忙。這一點，《She's All That》男主角Freddie Prinze Jr.就很好，他和《Buffy the Vampire Slayer》Sarah Michelle Gellar結婚18年，近期一雙子女也都在家上課，雖然他們常常累到恍神，至少責任一起扛。

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