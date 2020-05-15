小朋友在已關閉公園玩封場膠紙箍頸　外傭在旁玩電話懶理

受到新冠肺炎疫情影響，康文署早前（3月28日）宣布關閉全港免費戶外設施，包括兒童遊妹場，並封場膠紙圍起，禁止小朋友遊玩，至今仍未有確實重開日期。不過，小朋友每日留在家中非常沉悶，有家長會依然讓小朋友落街玩耍。 昨日（14日)有網民影到有外傭帶同小朋友在已關閉的兒童遊樂場玩，小朋友更在現場玩封場膠紙，甚至用封場膠紙箍頸，記者今午（15日）再到現場，發現二人蹤影，外傭繼續坐在一旁玩電話，小朋友獨自在關閉的公園跑來跑去，更不時玩封場的膠紙，險象環生。 （攝影：余嘉文）

網友將相片放在「大圍友聯盟」的群組，並指小朋友這樣玩耍「好易出事」，希望小朋友的父母能夠看到，「唔好再畀姐姐帶小朋友落公園，d（啲）姐姐根本唔會理佢哋！」並表示小朋友走失或被人帶走，其實工人姐姐都可能不會知道。

大圍友聯盟facebook專頁截圖。

記者今日上午去到該遊樂場視察，發現被撕碎的封場膠紙已經補上，不過換上的封場膠紙依然有拉扯痕跡。

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而在下午3時，記者發現昨日相中的外傭及孩子再次來到公園玩，只見小朋友非常熟練的越過封場膠紙進入遊樂設施，期間更不時拉扯封場膠紙，然後再攀爬遊樂設施，工人則坐在一旁玩電話，並沒有阻止，隨後陸續有其他小朋友到場玩，未有理會現場圍封的膠紙。