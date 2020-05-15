林日曦大談父母超自然教仔經　心理學家：做啱第一步 起碼有偈傾

《100毛》創辦人林日曦最近在YouTube分享父母的超自然教仔技巧，表示自己小時候「非常反叛」，但父母就喜歡放手讓他亂來，絕少管束和責罵他。 難道林日曦的創意和才華是源自父母的「超自然教仔法」？過度放任不理又會令小朋友學壞嗎？今次便請來註冊心理學家程衞強 Victor Ching，談談父母應怎樣面對小朋友的反叛行為。

林日曦小時候愛跟父母唱反調，自認有「低能反叛症」。（ Lam1Hey林日曦@YouTube截圖）

林日曦自爆有「低能反叛症」

加入黑社會、打架、吸毒……這些事與林日曦通通無緣，他自稱小時候患上「低能反叛症」，反叛只是為了跟大人唱反調。

例如媽媽叫他飲湯，他偏偏不飲；叫他出門多穿一件毛衣，他不只不穿還會把內衣都脫下來；林日曦升中前詢問爸爸意見，爸爸說了一句「林護（中學）很難讀」，他便立即選擇入讀林護。

儘管小時候的林日曦常跟父母唱反調，甚至欠交功課、默書零分、被林護逐出校等，父母也沒有罵他半句，採取少干預政策。

+ 9 + 8 + 7

很多小朋友都有林日曦的「低能反叛症」，註冊心理學家程衞強（Victor）指出小朋友在2至4歲時，便會出現叫他飲湯偏偏不飲、叫他穿衣偏偏不穿的「反叛行為」，因為他們開始有自己想法，意識到自己是個獨立個體，便故意不聽大人的說話。

Victor表示這些表現屬兒童正常發展，家長在溝通時應保持開放，不要急於否定小朋友的想法，並讓小朋友有選擇機會，例如用「你想飲茶、吃快餐店還是吃西餐？」取代「我們現在去飲茶」，小朋友便可享受選擇的權利之餘，家長也不會感到小朋友太反叛。

Victor表示兒童反叛行為屬正常發展，代表他們開始有自己想法。（龔嘉盛攝）

孩子在青春期會進入第二次反叛期，他們的身份認同易受朋輩影響，漸漸覺得父母的價值觀「老套」，Victor建議父母應放下身段，像朋友一樣與青少年溝通和分享價值觀，而針對林日曦父母放任讓小朋友反叛的行為，他表示「第一步做得啱」。

父母放任畀小朋友反叛，第一步做得啱，因為唔好急於處理小朋友反叛行為，起碼大家有偈傾先。 註冊心理學家Victor Ching

不過保持良好關係只是第一步，Victor補充，家長其後仍要從朋友角度出發，了解孩子想法和分享自己的觀點，並且需要設限，讓孩子知道底線及應有行為。

有人認為性格反叛的小朋友較聰明，Victor則表示兩者沒有關係，因為行為與小朋友個性、父母管教和互動方法相關，家長應找出適當的溝通模式。