【一田購物優惠日2020】需預先網上登記入場　平買玩具嬰幼兒用品

今年一田購物優惠日將於 5 月 28 日至 6 月 3 日開鑼，因應最近疫情關係，今年優惠日特別加開 2 天，首度連減 7 日。另外，為避免過多顧客聚集，一田指定百貨部門首度引進入場預先登記系統，想入場購物就需要預先網上登記。今次記者帶大家搜羅一田購物優惠日抵買的嬰幼兒產品！ 攝影：余嘉文

半年一度的一田購物優惠日將於5月28日至6月3日開鑼，全線12分店及10個特別展場同步勁減，今年優惠日特別加開2天，首度連減7日，當中媽媽最愛的超市貨品搶手優惠會分4星期連續發放。優惠期內百貨部營業時間將調整為早上10時至晚上10時，而全線超市則按照正常營業時間。

因應近日疫情，為避免過多人聚集，￼一田首度引進入場預先登記系統，顧客於5月28日至30日及6月3日期間入場沙田，大埔，荃灣三間分店的指定百貨部門需預先於網上登記，以控制店內人流。一田YATA-Fans會員，一田信用卡及滙豐信用卡持卡可於5月20日早上十時起開放登記。5月31日至6月日則全面公眾開放，於商場特設的展銷場更一連7日公眾開放。每一個電話號碼可以攜帶多一名朋友前往採購，每一間分店將控制每個時段的人流維持在2000人左右￼￼￼。

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